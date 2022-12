Το λιμάνι του Narvik και η νορβηγική εταιρεία Plug Nord έλαβαν χρηματοδότηση ύψους 10,7 εκατομμυρίων ΝΟΚ (1,02 εκατομμυρίων ευρώ) από την Enova για την κατασκευή ισχύος στην ξηρά για κρουαζιερόπλοια.

Το Narvik κατασκεύασε πρόσφατα μια νέα αποβάθρα κρουαζιέρας και τώρα θα μπορεί σύντομα να προσφέρει στα πλοία τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο όταν είναι ελλιμενισμένα.

«Αυτό είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό μέτρο για το λιμάνι και για την πόλη του Narvik. Η ισχύς στην ξηρά μειώνει τόσο τις εκπομπές όσο και τον θόρυβο από τις λιμενικές δραστηριότητες . Ο διάλογος με τις ναυτιλιακές εταιρείες δείχνει ότι υπάρχει προθυμία σύνδεσης με μια μελλοντική εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας στην ξηρά», δήλωσε ο λιμενικός διευθυντής Børge Edvardsen Klingan του Narvik Havn KF.

Η παράκτια εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας στο Narvik θα μπορεί να προμηθεύει ένα κρουαζιερόπλοιο τη φορά. Το σχέδιο είναι να κατασκευαστεί τόσο μια εγκατάσταση υψηλής τάσης για τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια όσο και μια μικρότερη εγκατάσταση χαμηλής τάσης που θα μπορεί να εξυπηρετεί τα μικρότερα κρουαζιερόπλοια, σύμφωνα με το λιμάνι.

"Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων εντός του 2024. Ανυπομονούμε να προσφέρουμε στα κρουαζιερόπλοια που καταπλέουν στο Narvik φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια από την ακτή", πρόσθεσε ο Klingan.

Η ηλεκτροδότηση και η μετάβαση από τα ορυκτά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένας τομέας προτεραιότητας για τη Νορβηγία για να ανοίξει το δρόμο για ναυτιλία χωρίς εκπομπές. Φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι να μειώσει τις εκπομπές από την εγχώρια ναυτιλία και την αλιεία κατά 50 τοις εκατό έως το 2030.

Το λιμάνι θα συνεργαστεί με την Plug Nord για την ανάπτυξη. Το Plug Nord είναι μια περιφερειακή συνεργασία στη Βόρεια Νορβηγία μεταξύ των Plug AS, Nordkraft Prosjekt AS, Lofotkraft Muligheter AS, Trollfjord AS, Andøy Energi Holding AS και Vesterålskraft AS.

Η Plug έχει εκτενή εμπειρία από την κατασκευή και τη λειτουργία εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας στην ξηρά και, μεταξύ άλλων, έχει κατασκευάσει τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη για κρουαζιέρα στο Μπέργκεν και μια εγκατάσταση στο Ålesund.

Στη Βόρεια Νορβηγία, η Plug and Plug Nord συνεργάζεται ήδη με τα λιμάνια Harstad, Vågan και Hadsel. Η εταιρεία έχει επίσης συνεργαστεί με το Montrose Port του Καναδά σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας στην ξηρά.