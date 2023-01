Το λιμάνι Τιαντζίν, το μεγαλύτερο στη Βόρεια Κίνα, σηματοδότησε ένα ακόμη ορόσημο στη στρατηγική του να μετατραπεί σε έναν έξυπνο και πράσινο ενεργειακό κόμβο.

Συγκεκριμένα, τρεις ανεμογεννήτριες που προορίζονται για καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδέθηκαν στο ηλεκτρικό δίκτυο του λιμανιού, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της φάσης II του έργου αιολικής ενέργειας των 15 Megawatt ως μέρος του Προγράμματος Επίδειξης Πράσινης Ευφυούς Ενέργειας στο λιμάνι Τιαντζίν.

Το επίτευγμα αναφέρεται ακριβώς ένα χρόνο μετά τη φάση I του έργου αιολικής ενέργειας 9 MW που συνδέθηκε στο δίκτυο στις 15 Δεκεμβρίου 2021. Το έργο υλοποιείται από κοινού από την COSCO SHIPPING Tianjin, την COSCO Goldwind και τον Όμιλο Λιμένων της Tianjin.

Το Πρόγραμμα Επίδειξης Πράσινης Ευφυούς Ενέργειας Τμήμα Γ του Λιμένα του Τιαντζίν (Φάση ΙΙ) βρίσκεται στην περιοχή του Διεθνούς Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων και του Τερματικού Ro-Ro της Ένωσης Beijiang.

Χρηματοδοτούμενο από την Tianjin COSCO Goldwind New Energy Co. Ltd., θυγατρική της COSCO SHIPPING Tianjin, το έργο περιλαμβάνει τρεις γεννήτριες αιολικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 15MW, οι οποίες αναμένεται να παρέχουν 35 εκατομμύρια kWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. εξοικονόμηση περίπου 14.000 τόνων τυπικού άνθρακα και μείωση περίπου 34.895 τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Με την επιτυχή σύνδεση στο δίκτυο του έργου αιολικής ενέργειας 15 MW, ο συνολικός αριθμός των ανεμογεννητριών του προγράμματος έφτασε τις 5, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 24 MW και εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύ 1 MWp, που αναμένεται να παρέχουν 58.357.000 kWh καθαρής ισχύος. στο λιμάνι της Τιαντζίν κάθε χρόνο.