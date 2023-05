Όσα έγιναν στο YES to SEApping Forum 2023

Το "YES to SEApping Forum 2023", διοργανώθηκε από το YES Forum, με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023, στο πλαίσιο του «Posidonia SEA Tourism 2023» στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι της Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη. Το "YES to SEApping Forum 2023" είχε ως στόχο την ενημέρωση των νέων για την εξελισσόμενη Γαλάζια Οικονομία, καλύπτοντας τόσο το φάσμα της Ναυτιλίας όσο και του Θαλάσσιου Τουρισμού, δύο τομείς καθοριστικής σημασίας για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας μας.