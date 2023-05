Για μια ακόμα χρονιά η Δανάη Μπεζαντάκου, CEO - ΝΑVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS & Concept Founder του YES FORUM πήρε μέρος στο 8o Οικονομικό Forum των Δελφών που πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς 26 – 29 Απριλίου τελώντας υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Η Δανάη Μπεζαντάκου συμμετείχε τόσο ως συντονίστρια σε πάνελ ναυτιλίας, αλλά και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση δύο ακόμα πάνελ συζητήσεων μέσω του Young Executives Shipping (YES) Forum και του iforU Greek Mentoring Network με εξέχοντα μέλη της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας, αλλά και εκπρόσωπους οργανισμών, η συμβολή των οποίων είναι καθοριστική για το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Στο πάνελ το οποίο συντόνισε η ίδια συμμετείχαν επικεφαλείς ναυτιλιακών εταιρειών οι οποίοι ανέλυσαν τις θετικές επιδράσεις της «πράσινης» μετάβασης, αλλά και τους σκοπέλους που καλούνται να ξεπεράσουν για την εδραίωσή της.

Η συμβολή της Ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο εμπόριο είναι καθοριστική λόγω της κορυφαίας της θέσης καθώς το 90% γίνεται δια θαλάσσης, για αυτό και οι αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει επηρεάζουν όλους, τόνισε στην εισαγωγή της η Δανάη Μπεζαντάκου, CEO της Navigator Shipping Consultants.

Ο Τζέρι Καλογηράτος, CEO της Capital Product Partners L.P., Greece, σημείωσε στην τοποθέτησή του ότι οι νέες τεχνολογίες απαιτούν τη χρήση ενός εντελώς διαφορετικού σετ εργαλείων. «Μπορεί βραχυπρόθεσμα να υπάρχει απώλεια θέσεων εργασίας για δεξιότητες που απαξιώνονται, ωστόσο μακροπρόθεσμα είναι μία ευκαιρία για την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού σε νέες ειδικότητες. Η νέα εποχή της τεχνολογίας μπορεί να είναι μία ευκαιρία για περισσότερη συμπερίληψη, αρκεί να λαμβάνονται πάντα μέτρα προστασίας και ασφάλειας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Σταμάτης Τσαντάνης, CEO της Seanergy Maritime Holdings, Greece, ανέφερε ότι η Χώρα μας πλέον περνάει σε μία νέα εποχή στον κλάδο της ναυτιλίας, που δεν είναι πια απαραίτητο κάποιος να προέρχεται από παραδοσιακή ναυτιλιακή οικογένεια. Τόνισε επίσης ότι: «Παρατηρούμε σήμερα εταιρίες με μοντέρνες εταιρικές πρακτικές, που απολαμβάνουν περισσότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει περισσότερη συνεργασία στον κλάδο, να βρεθούν καλύτεροι τρόποι ώστε να γίνεται κανείς ανταγωνιστικός, ακολουθώντας μία πρακτική που να μην βασίζεται “στην απόκρυψη μυστικών” από τους ανταγωνιστές της, όπως γινόταν στο παρελθόν».

Ο Γιώργης Καραούζας, Managing Director της SeaSpire Maritime αποτελεί ένα παράδειγμα των όσων ανέλυσε ο Σταμάτης Τσαντάνης. Είναι επικεφαλής μίας νεοφυούς ναυτιλιακής εταιρείας με ιστορία μόλις 9 ετών. «Το γεγονός ότι είμαστε από την Ελλάδα, μας βοήθησε πολύ. Η Χώρα μας έχει μία πολύ καλή φήμη και παράδοση διεθνώς» είπε. Αναλύοντας την πορεία της εταιρείας από το 2014, οπότε και ξεκίνησε η εταιρεία του τις δραστηριότητές της, τόνισε ότι το πρώτο σημαντικό βήμα ήταν αρχικά να βρουν το θάρρος και την ιδανική στιγμή να τολμήσουν την επένδυση στην ναυτιλία και στη συνέχεια να έχουν υπομονή ώστε να χτίσουν ένα καλό track record και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της αγοράς και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η Kάλλη Λιβανού, Chief Commercial Officer, της Kyla Shipping, μίλησε για την σημασία του ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρησή της. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι η τεχνολογία βοηθά στην επικοινωνία, στην εξ αποστάσεως εργασία στο κομμάτι των εργασιών που γίνονται στο γραφείο και στο να αυξηθεί η παραγωγικότητα, όμως οι σημαντικές αποφάσεις σε περίπτωση πειρατείας ή προβλήματος γίνεται από το ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως από τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στα πλοία. «Η ναυτιλία διακινεί το 90 % των αγαθών και η παρουσία της είναι πολύ σημαντική για την οικονομία και την κοινωνία. Ευτυχώς η πανδημία και οι πόλεμοι δεν έχουν εμποδίσει τις δραστηριότητές της», είπε.

Ο Άλεξ Χατζηπατέρας, Managing Director της Dorian LPG, συμπλήρωσε ότι πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η διασύνδεση των καραβιών, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σωστότερα σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων. Ανέφερε μάλιστα ότι «Η ψηφιοποίηση και η τεχνολογία εν γένει είναι μια ευκαιρία να αντιμετωπίζονται ορθότερα οι κίνδυνοι».

Τέλος, ο Κωνσταντίνος Νανόπουλος, Deputy Chief Financial Officer της Star Bulk, σημείωσε ότι ο καταλύτης στην μετάβαση στην νέα “πράσινη” εποχή με τη χρήση λιγότερο ρυπογόνων καυσίμων, είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός σταθερότητας στην τιμή του άνθρακα.

«Σχεδιάζοντας μια Διαδρομή προς μια Βιώσιμη και Αποδοτική Βιομηχανία» (Charting a Course to a Sustainable & Efficient Industry)

Η Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, CEO της Tototheo Maritime και πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΗΚ, ανέλαβε μετά από πρόσκληση του YES FORUM τον συντονισμό του πάνελ «Σχεδιάζοντας μια Διαδρομή προς μια Βιώσιμη και Αποδοτική Βιομηχανία» (Charting a Course to a Sustainable & Efficient Industry), στο πλαίσιο της ενότητας «Ναυτιλίας».

Στο πάνελ συμμετείχαν ο Φίλιππος Φιλής, Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Lemissoler με έδρα την Κύπρο, ο Δημήτριος Φαφαλιός, Πρόεδρος της Intercargo, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fafalios Shipping με έδρα την Ελλάδα, και ο Jan Dieleman, πρόεδρος της Cargill Ocean Transportation και Πρόεδρος του Global Maritime Forum με έδρα την Ελβετία.

Η συζήτηση στο πάνελ επικεντρώθηκε σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ψηφιοποίησης και αυτοματισμού και συνεργασίες, στον χώρο της ναυτιλίας. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στις προκλήσεις στη μείωση του άνθρακα στη ναυτιλία και στην αποδοτικότητα καθώς και τη διαθεσιμότητα των καυσίμων και των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Συζητήθηκε επίσης η δυναμική των αναδυόμενων τεχνολογιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και ασφάλειας στη ναυτιλία, ενώ παράλληλα υπερθεματίστηκε η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των φορέων του κλάδου, των κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, με απώτερο στόχο την προώθηση της καινοτομίας, την ώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών επιχειρήσεων.

Κατόπιν πρόσκλησης του iforU Greek Mentoring Network, δημιουργήθηκε το πάνελ με τίτλο

«Προκλήσεις & Ευκαιρίες Ηγεσίας Διεθνών Οργανισμών στην Ελληνική Ναυτιλία».

Όπως ανέφερε η Φαίη Φραγκέδη, Διευθύντρια της Trafigura Maritime Ventures Limited, η Ελλάδα αποτελεί μια πύλη εισόδου, έχει ταλαντούχο εργατικό δυναμικό και παρέχει ιδανικές συνθήκες για τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα πάρα πολλές διεθνείς εταιρείες να ανοίγουν γραφεία στην χώρα μας. «Συνεργαζόμαστε με τα ελληνικά πανεπιστήμια, έχουμε πετυχημένα προγράμματα μαθητείας και υποτροφιών, κάτι που μειώνει και το brain drain» σημείωσε η κυρία Φραγκέδη. Υποστήριξε ότι πρέπει ο κλάδος της ναυτιλίας να εμπιστευτεί τη νέα γενιά, συνοψίζοντας τα συστατικά της επιτυχίας στη σκληρή δουλειά, το δυναμισμό, την ευελιξία και το ανοιχτό μυαλό.

Από την πλευρά της η Αλεξία Χατζημιχάλη, Partner και επικεφαλής του γραφείου Watson Farley & Williams στην Αθήνα, υπογράμμισε ότι το γραφείο της εταιρείας λειτουργεί ως hub και για άλλες χώρες, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα του να δραστηριοποιείται κάποιος στη χώρα της ναυτιλίας. Χαρακτήρισε σημαντικό να δίνεται προσοχή στις λεπτομέρειες και τόνισε ότι απαιτείται σκληρή δουλειά για να φθάσει κάποιος ψηλά.

Η Δωροθέα Ιωάννου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του American P&I Club, ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί κέντρο της ναυτιλίας και βρίσκεται σε μία γεωγραφική ζώνη, που μπορείς να κάνεις τα πάντα. Μίλησε για απαράμιλλο ελληνικό ταλέντο στη ναυτιλία, τόνισε ότι στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία πιο πολλές γυναίκες από κάθε άλλη χώρα κι επισήμανε ότι το μοντέλο ανάπτυξης της εταιρείας δημιουργήθηκε στη χώρα μας.

Στη δική της τοποθέτηση, η Παγιέτ Παλαιολόγου, Αντιπρόεδρος Ναυτιλίας & Υπεράκτιας Διεύθυνσης, Ζώνη Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Μαύρης Θάλασσας και Αδριατικής της Bureau Veritas, υποστήριξε πως υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για μία ξένη εταιρεία να διατηρεί γραφεία στην Ελλάδα, με δεδομένο μάλιστα ότι οι Έλληνες ελέγχουν το 1/5 του παγκόσμιου στόλου. Σημείωσε ότι η εταιρεία διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για να υποστηρίξει τα ταλέντα της χώρας και να δημιουργήσει το ανθρώπινο δυναμικό της επόμενης δεκαετίας. Η κυρία Παλαιολόγου στάθηκε επίσης στη μεγάλη συμμετοχή των Ελληνίδων στη ναυτιλία και προσέθεσε ότι χρειάζεται βελτίωση των ναυτιλιακών προγραμμάτων στις σχολές.

Τη συζήτηση συντόνισε η Κέλλυ Γερακούδη, Faculty Member στο Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος.

