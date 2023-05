Η Diana Shipping συμφερόντων της εφοπλίστριας Σεμίραμις Παληού, ανακοίνωσε χθες (22/5) ότι υπέγραψε συμβόλαιο χρονοναύλωσης για το bulker της «Selina» με την ιταλική εταιρεία Cargill.

H εταιρεία θα εισπράττει ημερήσιο ναύλο 12,000 δολαρίων την ημέρα για μια περίοδο που ξεκίνησε από τις 20 Μαϊου και θα φτάσει το ελάχιστο έως τις 15 Σεπτεμβρίου του 2024 και το μέγιστο έως τις 15 Νοεμβρίου του 2024.

Από τη ναύλωση του «Selina», που είναι panamax bulker, μεταφορικής ικανότητας 75,700 dwt, με έτος κατασκευής το 2010, η Diana Shipping θα αποκομίσει το ελάχιστο 5,71 εκατ. δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία της κ. Παληού έχει ανακοινώσει μέσα στο μήνα, 4 ακόμα χρονοναυλώσεις για πλοία της, και συγκεκριμένα για το «Boston», με την ST Shipping and Transport Pte. Ltd. (17.000 δολάρια/μέρα), για το «Santa Barbara» που θα ναυλώνεται στην εταιρεία Smart Gain Shipping Co., Limited, έναντι 21,250 δολαρίων την ημέρα, για το «Phaedra», που θα ναυλώνεται στην Aquavita International S.A. για 12,250 δολάρια την ημέρα και για το το kamsarmax «Medusa» με την εταιρεία ASL Bulk Shipping Limited, για 14,250 δολάρια/μέρα.

Από τις 5 αυτές χρονοναυλώσεις του μήνα, η εταιρεία αναμένεται να αποκομίσει συνολικά 38,63 εκατ. δολάρια το ελάχιστο ανάλογα με τη χρονική διάρκεια των συμβολαίων.

