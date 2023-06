Ετοιμαστείτε για μια άνευ προηγουμένου περιπέτεια στην Καραϊβική με το ανανεωμένο πρόγραμμα για το καλοκαίρι του 2024 της βραβευμένης εταιρείας κρουαζιέρας Celebrity Cruises. Από τον Απρίλιο του 2024, οι λάτρεις της παραλίας, της χαλάρωσης αλλά και όσοι αποζητούν την περιπέτεια, θα μπορούν να απολαύσουν την Καραϊβική όπως ποτέ αφού δύο βραβευμένα πλοία, το Celebrity Beyond και το Celebrity Reflection θα βρίσκονται εκεί μόνιμα.

Το νέο πρόγραμμα της εταιρείας διπλασιάζει τον αριθμό των ετήσιων δρομολογίων στην Καραϊβική, ενώ τα δύο πλοία θα προσφέρουν στους επιβάτες τους για πρώτη φορά τη συναρπαστική εμπειρία του Perfect Day at CocoCay.

Η Laura Hodges Bethge, Πρόεδρος της Celebrity Cruises, σχολιάζει: «Οι πελάτες μας ζητούσαν συνεχώς τη δυνατότητα να επισκέπτονται αυτήν την εκπληκτική περιοχή όλο το χρόνο και έχουν εκφράσει την επιθυμία για έναν ιδιωτικό νησιωτικό προορισμό.

Με το νέο πρόγραμμα, θα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε την καλοκαιρινή περίοδο ένα πλοίο της κατηγορίας Edge στους κορυφαίους προορισμούς της Καραιβικής και να προσφέρουμε κάτι νέο και συναρπαστικό σε όλους τους επιβάτες μας. Το Perfect Day είναι ένας προορισμός που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον, και μας τιμά η προσθήκη του στο portfolio μας».

Το νέο πρόγραμμα της Celebrity για το καλοκαίρι του 2024 θα φιλοξενήσει μια ευρεία γκάμα must – see προορισμών με πληθώρα δραστηριοτήτων για οικογένειες κάθε ηλικίας τόσο στον προορισμό όσο και στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού, tailor made προγράμματος για παιδιά.

Κρουαζιέρες όλο το χρόνο στην Καραϊβική:

Το Celebrity Beyond, που εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2022, είναι το νεότερο μέλος της επαναστατικής και σύγχρονης κατηγορίας Edge της εταιρείας.

Από το νέο home port του στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα, το Celebrity Beyond θα προσφέρει κρουαζιέρες 6 έως 8 νυχτών που θα επισκέπτονται μαγευτικούς προορισμούς όπως το Γκραντ Κέιμαν, οι Μπαχάμες, το Μεξικό, τα νησιά της Ολλανδικής Καραϊβικής Αρούμπα, Μποναίρ και Κουρασάο, και βέβαια το Perfect Day at CocoCay.

Για πρώτη φορά, οι ταξιδιώτες θα έχουν την ευκαιρία ν’ αποδράσουν στην τροπική και ηλιόλουστη Καραϊβική κάθε εβδομάδα με ένα από τα νέα δρομολόγια 3 έως 4 νυχτών του Celebrity Reflection.

Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιρινού προγραμματισμού, σχεδόν 40 δρομολόγια θα προσφέρουν στους επιβάτες την ευκαιρία να απολαύσουν το Perfect Day, και επίσης να περπατήσουν στα γραφικά δρομάκια του Κι Γουέστ και στις παραλίες με τη λευκή άμμο του Μπίμινι.

Αυτοί οι δύο προορισμοί είναι γνωστοί για το χαλαρό ρυθμό ζωής, επιτρέποντας μόνο ένα πλοίο την ημέρα στο λιμάνι.

Perfect Day at CocoCay:

Το Perfect Day at CocoCay στις Μπαχάμες είναι ένας νησιωτικός παράδεισος γεμάτος ζωή και αποτελεί ιδιωτικό προορισμό στην Καραϊβική. Προσφέροντας απολαυστικές στιγμές στην παραλία κάτω από τον λαμπερό ήλιο, οι επισκέπτες μπορούν να βρουν την απόλυτη χαλάρωση ή τον απόλυτο ενθουσιασμό – ό,τι κι αν σημαίνει για τoν καθένα η έννοια «perfect day».

Οι ταξιδιώτες μπορούν ν’ απολαύσουν χιλιόμετρα παρθένων παραλιών με λευκή άμμο και κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά, να βουτήξουν στη μεγαλύτερη πισίνα γλυκού νερού στις Μπαχάμες, να κολυμπήσουν μέχρι το μπαρ για ένα δροσιστικό τροπικό κοκτέιλ, να ζήσουν την απόλυτη χαλάρωση και ιδιωτικότητα σε μια overwater καμπάνα στο Coco Beach Club, ν΄ανεβάσουν την αδρεναλίνη με την ψηλότερη νεροτσουλήθρα της Βόρειας Αμερικής ή να σκαρφαλώσουν στα 137 μέτρα με το αερόστατο Up, Up and Away για εκπληκτική, πανοραμική θέα της περιοχής.

Απολαύστε τα πλοία της κατηγορίας Edge στην Ευρώπη και όχι μόνο:

Εξερευνήστε τα Νορβηγικά φιόρδ, την Ισπανία και την Πορτογαλία και τα καλύτερα σημεία της Σκανδιναβίας με το Celebrity Apex που θα αναχωρεί από το Σαουθάμπτον από τον Μάιο του 2024.

Το 2024, οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να επισκεφθούν τις εμβληματικές πρωτεύουσες και τα κρυμμένα διαμάντια της Μεσογείου με το νεότερο πλοίο της Celebrity, το Celebrity Ascent και να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου θα θαυμάσουν εκπληκτικά τοπία και πολιτισμούς.

Ή να δουν τον επιβλητικό παγετώνα Dawes Glacier στην Αλάσκα με στο Celebrity Edge.

Η κατηγορία Edge της Celebrity έχει επαναπροσδιορίσει την έννοια της κρουαζιέρας με περισσότερες από 30 γαστρονομικές εμπειρίες, outward-facing σχεδιασμό των πλοίων που μεγιστοποιεί τους εξωτερικούς χώρους και την πανοραμική θέα στον ωκεανό, θεατρικές παραστάσεις παγκόσμιας κλάσης και κομψές καμπίνες που ποικίλουν από καμπίνες με

Infinite Verandas έως τις καμπίνες AquaClass® που εστιάζουν στην ευεξία και τις Edge Villas, τις πρώτες διώροφες σουίτες που προσφέρουν την απόλυτη πολυτέλεια.

Οι κρατήσεις για το νέο καλοκαιρινό πρόγραμμα του 2024 στην Καραϊβική ξεκίνησαν.

