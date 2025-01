Η Maersk ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα εκτρέψει όλα τα πλοία της μακριά από την Ερυθρά Θάλασσα "για το άμεσο μέλλον", προειδοποιώντας τους πελάτες να αναμένουν "σημαντική διακοπή στο παγκόσμιο δίκτυο".

Όλα τα πλοία της Maersk που επρόκειτο να διέλθουν από την περιοχή θα πλεύσουν τώρα νότια, γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, προσθέτοντας ~ 10 ημέρες στους χρόνους ταξιδιού και αυξάνοντας το κόστος.

Η ανακοίνωση της Maersk δείχνει ότι θεωρεί τη ναυτική απάντηση από τις δυτικές χώρες στις επιθέσεις των Χούθι ως ανεπαρκή για την ασφάλεια της περιοχής.

Η Διώρυγα του Σουέζ χρησιμοποιείται από περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου φορτίου πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και η ανακατεύθυνση πλοίων γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής αναμένεται να κοστίσει έως και 1 εκατομμύριο δολάρια επιπλέον καύσιμα για κάθε ταξίδι μετ' επιστροφής μεταξύ Ασίας και Βόρειας Ευρώπης.

Οι μετοχές της Maersk και της ναυτιλιακής εταιρείας Hapag-Lloyd αυξήθηκαν κατά 19% και 34% αντίστοιχα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, καθώς οι τιμές spot για τη ναυτιλία έχουν εκτοξευθεί στα ύψη .

Ωστόσο, οι αντιδράσεις στις τιμές των μετοχών πιθανότατα είναι υπερβολικές, σύμφωνα με τη Megha Mandavis της στήλης The Wall Street Journal Heard On The Street, καθώς θεωρεί ότι το σημείο συμφόρησης - αν και είναι πραγματικό - θα υποχωρήσει ξανά σύντομα.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr