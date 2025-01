Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία της HELMEPA στα Ποσειδώνια 2024, σε στεριά και θάλασσα, με κορωνίδα των δράσεων το συνέδριο που έλαβε χώρα την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, με θέμα "Shipping Resilience to Climate Change" και κεντρικό μήνυμα «Η ισχύς εν τη ενώσει». Περισσότερες από 500 ηγετικές προσωπικότητες της ναυτιλίας παρακολούθησαν συζητήσεις σχετικά με την επίτευξη των στόχων του ΙΜΟ, την εφαρμογή επιχειρησιακών και τεχνολογικών μέτρων, την ενίσχυση της ανταλλαγής δεδομένων και την προώθηση της έγκαιρης λήψης αποφάσεων. Το συνέδριο σηματοδότησε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της HELMEPA και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών παρουσία εκπροσώπων της Νέας Γενιάς. Η παρουσία της HELMEPA στα Ποσειδώνια ξεχώρισε επίσης για τις πρακτικές κυκλικής οικονομίας που ακολούθησε, για το περίπτερο που σημείωσε υψηλή επισκεψιμότητα και τη συμμετοχή του κοινού σε μια πρωτότυπη εμπειρία ανάληψης δεσμεύσεων, όπως και για την επίσημη προβολή σποτ για την κλιματική αλλαγή.

Στην εναρκτήρια ομιλία των εργασιών του συνεδρίου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης περιέγραψε τις βασικές προτεραιότητες της ατζέντας της ναυτιλίας για την απανθρακοποίηση τονίζοντας την ισχύ και την ηγετική θέση της ελληνικής ναυτιλίας και επεσήμανε την ουσιαστική συμβολή της HELMEPA στη ναυτιλιακή εκπαίδευση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης αναφέρθηκε στην ιστορική σημασία των πρόσφατων αποφάσεων σε διεθνές επίπεδο για το κλίμα, σημειώνοντας ότι, αν και η κρίση είναι ανθρωπογενής, θέτει σε κίνδυνο πρωτίστως την ανθρωπότητα καθαυτή. Ο Rear Admiral Wayne R. Arguin Jr., Assistant Commandant for Prevention Policy της Αμερικανικής Ακτοφυλακής (USCG) τόνισε τον μετασχηματισμό των ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάγκη εξισορρόπησης της αυξανόμενης ζήτησης υπηρεσιών με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αντιμετώπιση νέων τεχνολογικών κινδύνων που σχετίζονται με την καινοτομία, όπως η κυβερνοασφάλεια, και υπογράμμισε τη σημασία της επανεκπαίδευσης και της υποστήριξης των ναυτικών.

Η Πρόεδρος της HELMEPA & INTERMEPA Σεμίραμις Παληού σημείωσε τη σημασία της ευρείας συμμετοχής εκπροσώπων της ναυτιλίας στο συνέδριο της HELMEPA, την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, λέγοντας ότι «αυτό δηλώνει το γνήσιο ενδιαφέρον μας και τη δέσμευσή μας να ακούσουμε, να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, να δράσουμε χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας στις πρωτοφανείς περιβαλλοντικές αλλαγές». Αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην αντιμετώπιση της ρύπανσης, της απώλειας της βιοποικιλότητας και της κλιματικής κρίσης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για γρήγορη μετάβαση σε καθαρά ναυτιλιακά καύσιμα, πλοία μηδενικών ρύπων και εναλλακτικά συστήματα πρόωσης. Η ομιλία της ήταν μια πρόσκληση συλλογικής δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, τον μετασχηματισμό των πρακτικών του κλάδου και την προώθηση της βιωσιμότητας σε όλες τις δραστηριότητες της παγκόσμιας ναυτιλίας, κλείνοντας με το γνωμικό «Η ισχύς εν τη ενώσει».

Μεγάλο ενδιαφέρον κατέγραψε το πάνελ πλοιοκτητών με σημαίνουσες φωνές της ναυτιλιακής βιομηχανίας: Hing Chao, Executive Chairman of Wah Kwong Maritime Transport, Πόλυς Χατζηιωάννου, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Safe Bulkers Inc., Αλεξία Ιγγλέση, Διευθύντρια της Alberta Shipmanagement Ltd., Γεράσιμος (Jerry) Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Capital Product Partners, Κατερίνα Μυλωνά, Πρόεδρος της East 33 Maritime και Πέτρος Παππάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk Carriers Corp., με συντονιστή τον Νικόλαο Μπορνόζη, Ιδρυτή και Πρόεδρο της Capital Link Inc, και βασικό πυλώνα της συζήτησης τη σταθερή δέσμευση της ναυτιλιακής βιομηχανίας για την επίτευξη των στόχων του ΙΜΟ και τη μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές ρύπων έως το 2050.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε η αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμένου «σχεδίου διέλευσης» (passage plan) για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών και επισημάνθηκαν λειτουργικές καινοτομίες, όπως η μείωση ταχύτητας (slow steaming), η χρήση ψηφιακών μέσων για τη βελτιστοποίηση ταξιδιού (digital route optimization), ο καθαρισμός των υφάλων των πλοίων και η δυνατότητα να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές ρύπων και το λειτουργικό κόστος. Επιπλέον, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας και της ανάληψης ευθύνης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, ενώ υπογραμμίστηκε, η κρίσιμη ανάγκη για αποτελεσματικά συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών για τη διαχείριση δεδομένων πλοίων και λιμένων που θα ενισχύσουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα παγκοσμίως. Τέλος, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στο πάνελ τόνισαν την ζωτικήανάγκη για ανάληψη αποφασιστικής δράσης και έγκαιρη εφαρμογή πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η κλιματική αλλαγή.

Στην ενότητα "Climate Change Explained" η Μαρία Δαμανάκη, Σύμβουλος για την Κλιματική Αλλαγή και τους Ωκεανούς και πρώην Επίτροπος της ΕΕ για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, και ο Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, παρουσίασαν τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα αναφορικά με την κλιματική αλλαγή.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη Νέα Γενιά στον κεντρικό ρόλο συντονισμού. Συγκεκριμένα, Νέοι Πρεσβευτές της HELMEPA (Youth Ambassador Leaders) ηλικίας 10-18 ετών, υπό τον συντονισμό της Κατερίνας Χατζηκοκκίνου (17 ετών), έθεσαν ερωτήσεις στην Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού και την Πρόεδρο της HELMEPA Σεμίραμις Παληού για τις επιλογές καριέρας στους ναυτιλιακούς τομείς, την εκπροσώπηση των γυναικών στη ναυτιλία, την επαγγελματική εξέλιξη των ναυτικών και την προστασία του περιβάλλοντος στις ναυτιλιακές δραστηριότητες. Οι δύο Πρόεδροι μοιράστηκαν συμβουλές και εμπειρίες και τόνισαν τον σημαντικό ρόλο των νέων στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ναυτιλίας διεθνώς. Παράλληλα, περίπου 1.000 μαθητές/τριες νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων από όλη την Ελλάδα παρακολούθησαν διαδικτυακά τη συζήτηση και έστειλαν το δικό τους μήνυμα «Μην ψαρώνεις! Μπορούμε να σώσουμε τις θάλασσες!».

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του συνεδρίου υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της HELMEPA με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της επαφής των νέων με τη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον με έμφαση στην ενσυναίσθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σηματοδοτώντας την περαιτέρω ενίσχυση της μακρόχρονης συνεργασίας των δύο οργανισμών.

Το συνέδριο συντόνισε η Όλγα Σταυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της HELMEPA, η οποία τόνισε την αξιοσημείωτη παρουσία της HELMEPA στα Ποσειδώνια 2024 με μια σειρά δράσεων υψηλής αξίας. Επίσης, ευχαρίστησε θερμά τους διοργανωτές των Ποσειδωνίων για την φιλοξενία και την επιλογή της ιδέας «I LOVE SEA» της HELMEPA για την επίσημη τσάντα των Ποσειδωνίων 2024.

Φέτος, το περίπτερο της HELMEPA πρόσφερεμια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες του, καθώς μέσω της δύναμης της τέχνης (artivism) δήλωσαν ενεργή συμμετοχή αναλαμβάνοντας τις προσωπικές τους δεσμεύσεις για την προστασία του μπλεπλανήτη μας. Τηρώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και δίνοντας το καλό παράδειγμα, η HELMEPA χρησιμοποίησε έπιπλα από ανακυκλωμένα πλαστικά θαλάσσια απορρίμματα που συλλέχθηκαν από την Blue Cycle, βραχιόλια κατασκευασμένα από την Έλλη Σφήκα της Amalthea (μέλος του Branding Heritage) με ανακυκλωμένα υλικά και πρώτη ύλη τα φύλλα ανανά,ενώ η κεντρική εικαστική δημιουργία ήταν το έργο της Joy Stathopoulou από την Reywal, με βασικό στοιχείο το φως και υλικά από ανακυκλωμένο οργανικό βαμβάκι και κλωστές από πλαστικά μπουκάλια που συλλέχθηκαναπό τη θάλασσα.

Όπως και στο συνέδριο, κεντρικό μήνυμα του περιπτέρου της HELMEPA ήταν το γνωμικό «Η ισχύς εν τη ενώσει» που απεικονίστηκε με τη λέξη UNITED που συνέθεσαν τα λογότυπα των μελών της HELMEPA (351 εταιρείες), συμβολίζοντας τη σημαντικότητα της συλλογικής δράσης.

Στο συνέδριο προβλήθηκε για πρώτη φορά το σποτ για την κλιματική αλλαγή με κεντρικό πρόσωπο την Εβελίνα Παπούλια, μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς και ακτιβίστριες της Ελλάδας, μουσική του Στέφανου Κορκολή, ενός από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, και σενάριο της Σμάρως Πολίτη. Το σποτ είναι μια παρότρυνση προς όλους για ριζικές αλλαγέςστα υφιστάμενα μοντέλα παραγωγής, μετακίνησης και κατανάλωσης. Αποτελεί παραγωγή της HELMEPA στο πλαίσιο του προγράμματος METAVASEA, που υλοποιείται με τη στρατηγική και οικονομική υποστήριξη του κοινωφελούς Ιδρύματος Lloyd's Register Foundation (LRF).

Τέλος, με την υποστήριξη του Πανελλήνιου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ), η HELMEPA συμμετείχε στο Posidonia Cup εκπροσωπούμενη από ομάδα εθελοντών, οι οποίοι κατέκτησαν το δεύτερο κύπελλο στην κατηγορία τους, έχοντας ως οδηγό το ομαδικό πνεύμα του οργανισμού.

