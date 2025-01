Σε ένα δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως υπολογίζονται πλέον τα ασφάλιστρα κατά κινδύνων πολέμου και άλλων έκνομων ενεργειών κατά της εμπορικής ναυτιλίας, καθώς μαίνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, με αποτέλεσμα η μεταφορά αγαθών δια θαλάσσης να γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη.

Μετά την πανδημία το εμπόριο δια θαλάσσης άρχισε να ανακάμπτει δυναμικά. Η ανάκαμψη αυτή όμως συμπίπτει με έντονες και ισχυρές γεωπολιτικές εντάσεις, ενώ παράλληλα οι πειρατικές επιθέσεις επιμένουν.

Αυτές οι ειδικές καλύψεις που αποτελούν μια αυτόνομη αγορά η οποία αναπτύσσεται μέσα στην ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου που λειτουργεί από το 1680, συνέβαλαν στη διατήρηση της ροής φορτίου αξίας περίπου 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2024, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εταιρείας αναλύσεων Kpler, κάτι που ισοδυναμεί με περισσότερα από 830 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς κατά κινδύνων πολέμου, υπογραμμίζουν στον Bloomberg, ότι «χωρίς αυτή την εξειδικευμένη αγορά ασφάλισης ο αντίκτυπος στις ζωτικής σημασίας θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές θα ήταν πολύ μεγαλύτερος από ό,τι έχουμε δει ως τώρα.»,

Η Vessel Protect, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής ασφαλειών κατά κινδύνων πολέμου και μία από τις πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεις που είναι γνωστές ως managing general agents, ή MGAs.

Η εν λόγω εταιρία όπως και οι άλλες παρόμοιες εταιρίες προσφέρουν κάλυψη για επικίνδυνα ταξίδια με ασφάλιστρα που μπορούν να τους αποφέρουν εκατομμύρια δολάρια εάν τα ογκώδη πλοία μήκους 900 ποδιών που ασφαλίζουν φτάσουν στους προορισμούς τους με ασφάλεια.

«Η δική μας ανάπτυξη και το μερίδιο της συγκεκριμένης αγοράς που ελέγχουμε σήμερα», αναφέρει ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Vessel Protest ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Κάποια στιγμή, είχαμε ασφαλίσει σχεδόν το ένα τρίτο των πλοίων μεταφοράς σιτηρών που πλέουν από την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Η Navium Marine Ltd., η Ai Marine Risk Ltd., η Clearwater UW Ltd. και η K2 Rubicon Specialty παρέχουν και αυτές παρόμοιες ασφαλίσεις και σχεδόν όλες εμφανίστηκαν στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια.

Εκτός από την παροχή προστασίας έναντι πολεμικών πράξεων, αυτές οι εταιρίες προσφέρουν και άλλα ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία καλύπτουν είτε την αξία του ίδιου του πλοίου, είτε την αξία του φορτίου, είτε πιο εσωτερικές απειλές, όπως απαγωγές μελών του πληρώματος.

Οι περισσότερες θαλάσσιες ασφάλειες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως η κάλυψη για ένα σπίτι ή αυτοκίνητο, με το συμβόλαιο να ανανεώνεται ετησίως.

Αλλά η τυπική προστασία αναστέλλεται εντός εμπόλεμων ζωνών, επομένως οι πλοιοκτήτες καλούνται να αγοράσουν ένα ξεχωριστό ασφαλιστικό προϊόν, είτε για όσο διαρκεί το ταξίδι του πλοίου, είτε για ένα έτος.

«Όσοι διαχειριστές πλοίων αποφασίσουν να παραιτηθούν από μια τέτοια ασφάλιση λόγω του πρόσθετου κόστους ενδέχεται να πληρώσουν περισσότερα για ανασφάλιστες απώλειες», αναφέρει η Christina Serebriakova, μεσίτρια γεωργικών προϊόντων στην Atria Brokers με έδρα το Κίεβο. «Αν δεν έχουν ασφάλιση, πρέπει να πληρώσουν για τις απώλειες από την τσέπη τους», είπε.

Δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο που να παρακολουθεί τα ασφάλιστρα που εγγράφονται κάθε χρόνο, αλλά οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην αγορά λένε ότι οι αριθμοί έχουν αυξηθεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Η Marsh & McLennan υπολογίζει ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου πολέμου στο Λονδίνο ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 620 εκατομμύρια δολάρια.

Το παγκόσμιο σύνολο μπορεί να είναι πιο κοντά στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια, δηλώνουν άλλοι ασφαλιστικοί παράγοντες που επέλεξαν την ανωνυμία.

«Αυτή η ασφάλιση διευκολύνει το παγκόσμιο εμπόριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλιώς τα πράγματα δεν κινούνται», καταλήγει ο Neil Roberts, επικεφαλής ναυτιλίας της Lloyd's Market Association.

