«Το ρεκόρ της δημοσιονομικής αυστηρότητας από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι εντυπωσιακό σε μια χώρα που δεν κατάφερνε ποτέ να πετύχει το όριο του 3% του ΑΕΠ για το έλλειμμα του προϋπολογισμού της ΕΕ μετά την ένταξή της στην ευρωζώνη και κατέφυγε στην παραποίηση των επίσημων στατιστικών προκειμένου να καλύψει τη διαφορά», αναφέρουν οι Financial Times.

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, o Αλέξης Τσίπρας είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι ένα σημαντικό μέρος του επιπλέον πλεονάσματος του τρέχοντος έτους θα δινόταν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ξεκινώντας με μια εφάπαξ επιδότηση τον Δεκέμβριο στους συνταξιούχους των οποίων τα εισοδήματα μειώθηκαν κατά το ήμισυ κατά τη διάρκεια της κρίσης .

«Οι περικοπές σημαίνουν ότι το περιορισμένο δημοσιονομικό περιθώριο της Ελλάδας χαραμίζεται χάριν βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων εις βάρος της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και ευημερίας», εξηγεί η Μιράντα Ξαφά, πρώην οικονομολόγος του ΔΝΤ και μελετητής του think tank «Centre for International Governance Innovation».

Όπως εξηγούν οι Financial Times, μετά την έξοδο από το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης ύψους 86 δισ. ευρώ τον περασμένο Αύγουστο, ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να αφήσει πίσω της την οικονομική κρίση, η Αθήνα έχει δεσμευτεί να επιτυγχάνει πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο, για το διάστημα 2018-2022.

Το ότι η ελληνική κυβέρνηση "κόβει" από κρίσιμους τομείς της οικονομίας για να πετύχει υπερπλεονάσματα δεν είναι φυσικά "μυστικό", με τους Financial Times να δημοσιεύει άρθρο «H Ελλάδα εξασφαλίζει πλεόνασμα πατώντας φρένο στις επενδύσεις».

More in this category: