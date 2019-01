Το 2nd InvestGR Forum 2019: Foreign Investments in Greece θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2019 και θα περιλαμβάνει διάφορα θεματικά πάνελ συζητήσεων, όπως για την Ενέργεια, τον Τουρισμό και την Ψηφιακή Οικονομία.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μιας και τα ευρήματά της παρουσιάστηκαν, για πρώτη φορά, στο 1st InvestGR Forum 2018: Foreign Investments in Greece, τον περασμένο Ιούλιο.

Το 2nd InvestGR Forum 2019: Foreign Investments in Greece ανέθεσε και φέτος στη METRON ANALYSIS την πραγματοποίηση έρευνας με θέμα «Η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού» με στόχο οι CEOs ξένων πολυεθνικών εταιρειών να αξιολογήσουν το επενδυτικό πλαίσιο της χώρας και να προτείνουν βελτιώσεις.

More in this category: