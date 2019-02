To Οικονομικό Φόρουμ Δελφών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια στην ΝΑ Ευρώπη και κάθε χρόνο συγκεντρώνει καταξιωμένες προσωπικότητες του πολιτικού, ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, με στόχο την ανταλλαγή ιδεών, την διαμόρφωση προτάσεων και την ανάπτυξη θέσεων σχετικών με τις προκλήσεις του αύριο, θέτοντας ως στόχο την διαμόρφωση μιας βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της ΝΑ Μεσογείου.

More in this category: