Παραδόθηκαν οι επιστολές για τη λειτουργία κινεζικών τραπεζών στην Ελλάδα

Παραδόθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο Μαξίμου, στο πλαίσιο της τελετής για την υπογραφή 16 διακρατικών συμφωνιών μεταξύ Ελλάδος και Κίνας, οι επιστολές του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα προς τις δύο κινεζικές τράπεζες (Industrial and Commercial Bank of China και Bank of China (Europe) Luxembourg) με τις οποίες παρέχεται η άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα. Τις επιστολές παρέδωσε ο υποδιοικητής της ΤτΕ Θεόδωρος Μητράκος.