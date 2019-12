Στo πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιμήν της Ελλάδος, την «Ημέρα Ελλάδος - Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης». Συγκεκριμένα την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσημη δεξίωση προς τιμήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συμφερόντων που είναι εισηγμένες στο New York Stock Exchange και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο. Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Capital Link, η φετινή «Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εταιριών που συμμετείχαν στο 21o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα. To Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE – υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρίες στην «Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης».

Ο Yπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεμβρίου 2019 του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωμένοι από τους κκ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής, καθώς και εκπροσώπους από το ανώτατο management των ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγμένες στο NYSE LISTED : AMERESCO (Mr. George Sakellaris, CEO)- AVIS BUDGET GROUP(Mr. David Blaskey, Senior Vice President) - DIANA SHIPPING INC. (Ms Semiramis Paliou, Deputy CEO) - DORIAN LPG (Ms Marina Hadjipateras) - MISTRAS GROUP, INC. (Mr. Dennis Bertolotti – CEO), NAVIOS GROUP (Mr. Ted Petrone, Vice Chairman)- NEW YORK COMMUNITY BANK (parent of Atlantic Bank of New York) (Mr. Joseph Ficalora, CEO), τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συμμετείχαν στο 21st Annual Capital Link Invest in Greece Forum. O Chris Taylor, VP of Listings, NYSE - The New York Stock Exchange, καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες και τόνισε τη μακροχρόνια σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και των Ελληνο-Αμερικανικών κοινοτήτων.

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο, συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια. Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε αυτό.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ