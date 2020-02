Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας διοργανώνει κλειστή συζήτηση-εκδήλωση με θέμα: «Η σημασία της ανταγωνιστικότητας στην προσέλκυση επενδύσεων» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 στο Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, με την συμμετοχή της World Bank και με επίσημο προσκεκλημένο τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις τους για τη σημασία της ανταγωνιστικότητας στην προσέλκυση επενδύσεων και την πρόοδο της κοινωνίας με σκοπό να συνταχθεί ένα κείμενο συμπερασμάτων προς φορείς της Κυβέρνησης και της εκπαίδευσης και της οικονομίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16:30 ΕΓΓΡΑΦΗ – Καφές

17:00 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Σίμος Αναστασόπουλος

Πρόεδρος Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας

Άδωνης Γεωργιάδης

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Βίκυ Λοϊζου

ΓΓ Συντονισμού Οικονομικών & Αναπτυξιακών Πολιτικών

Ease of Doing Business in Greece

Sagita Muco,

Senior Private Sector Specialist, World Bank Group

Alessio Zanelli,

Senior Private Sector Specialist, World Bank Group

17:30 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την σημασία της ανταγωνιστικότητας στην προσέλκυση επενδύσεων και την πρόοδο της κοινωνίας με τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους οργανισμών καθώς και τους συμμετέχοντες ως industry experts στην έκθεση Ease of Doing Business –The World Bank

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:

Βασίλης Καφάτος, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν τις σκέψεις τους ώστε να συνταχθεί ένα κείμενο συμπερασμάτων προς φορείς της Κυβέρνησης και της εκπαίδευσης και της οικονομίας.



19.00 ΔΕΞΙΩΣΗ