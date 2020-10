3rd InvestGR Forum 2020: Επανοικοδομώντας τη Νέα Οικονομία

Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position ολοκληρώθηκε σήμερα με το πάνελ συζήτησης με θέμα: “Επανοικοδομώντας τη Νέα Οικονομία”.

Στο πάνελ συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, και οι Τάσος Ιωσηφίδης Partner, Head of Strategy & Transactions for Greece and the South Cluster of Central, Southeast Europe & Central Asia (CESA), EY Greece -, Χάρης Μπρουμίδης - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Greece -, Νίκος Γιαννουσάς – Διευθύνων Σύμβουλος Volvo Car Hellas -, Ριχάρδος Λαμπίρης - Διευθύνων Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ -, Παναγιώτης Ζήκος – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος OTIS Greece & Cyprus, ενώ συντονίστρια ήταν η δημοσιογράφος, κα Κατερίνα Γαλανού.



Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέρθηκε στους άξονες – κλειδιά για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, λέγοντας: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η φετινή χρονιά θα είναι μια χρονιά βαθιάς ύφεσης. Ευελπιστούμε – και όλα τα στοιχεία αυτό δείχνουν – ότι θα είναι παροδική και το 2021 θα είναι έτος υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Η πραγματικότητα είναι ότι η υγειονομική κρίση άλλαξε προτεραιότητες σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, συγκριτικά με άλλες χώρες, τα καταφέραμε καλύτερα. Ενόψει του 2021 και υπό το βασικό σενάριο της επιτυχούς αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, προσδοκούμε ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει υψηλή οικονομική μεγέθυνση, η οποία θα εδράζεται, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών, στην εφαρμογή μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, με τη σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών, στη συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, στην προώθηση δημόσιων επενδύσεων και στη στήριξη ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας, για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών, τους πόρους που θα αρχίσουν να εισρέουν από το Ταμείο Ανάκαμψης από το 2021 και μετά».



Στη συνέχεια, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι στόχος είναι η αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, για να σημειώσει: «Πάνω από το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να διατεθεί στην πράσινη οικονομία και την ψηφιοποίηση. Είναι, λοιπόν, ευθύνη της χώρας να καταθέσει, γρήγορα και έγκαιρα, σοβαρές και ώριμες προτάσεις πάνω σε αυτούς τους άξονες», καταλήγοντας ως εξής: «Πρέπει να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, διαρθρωτικές αλλαγές και φιλοεπενδυτικές πολιτικές – πολλές από τις οποίες ήδη υλοποιούμε -, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ισχυρή, βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη».



Ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY για την Ελλάδα και τον Νότιο Τομέα της περιοχής Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), σχολίασε την αυξημένη προσοχή που συγκεντρώνουν τα έργα υποδομών στη χώρα μας, εξηγώντας ότι «η κυβέρνηση συντηρεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα – το οποίο προϋπήρχε της πανδημίας – σε μία δύσκολη παγκόσμια συγκυρία, προχωρώντας σε μια πιο επιθετική αξιοποίηση των εργαλείων των αποκρατικοποιήσεων, των παραχωρήσεων σε ιδιώτες και των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)», παρατηρώντας, παράλληλα, ότι «η στρατηγική απολιγνιτοποίησης και η επιτάχυνση του λανσαρίσματος του 5G, επίσης συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, διατηρώντας ψηλά το επενδυτικό ενδιαφέρον για υποδομές ΑΠΕ και ψηφιακών εφαρμογών υψηλής προστιθέμενης αξίας». Στη συνέχεια, ο κ. Ιωσηφίδης αναφέρθηκε λεπτομερώς στα έργα ΣΔΙΤ, σημειώνοντας ότι «αποτελούν ένα κρίσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της οικονομίας σε αυτή την ιδιαιτέρως απαιτητική περίοδο, καθώς δημιουργούν θέσεις εργασίας και έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος για πολλούς κλάδους», ενώ τόνισε ότι είναι κρίσιμο να αναζητηθεί σταδιακά η επέκτασή τους, πέρα των παραδοσιακών υποδομών, όπως οι αυτοκινητόδρομοι και οι κτηριακές υποδομές του Δημοσίου, και σε άλλους τομείς υποδομών, όπως στη διαχείριση απορριμμάτων, την υγεία, την αγροτική παραγωγή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.



Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, κ. Χάρης Μπρουμίδης, αναφέρθηκε στην παρέμβασή του στο πώς οι ψηφιακές υποδομές και τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αναφέροντας: «Στην τελευταία δεκαετία της μεγάλης αβεβαιότητας, η Vodafone επένδυσε στην Ελλάδα πάνω από 2 δισ. ευρώ. Προχωρήσαμε πρώτοι σε μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι, αλλάζοντας την αγορά. Και συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας μας. Η Ελλάδα βρίσκεται ενώπιον μίας ιστορικής ευκαιρίας να χρηματοδοτήσει και να καλύψει το κενό τομέων στους οποίους διαχρονικά υστερεί. Για εμάς, τέσσερις θα πρέπει να είναι οι πυλώνες εφαρμογής του επικείμενου ελληνικού σχεδίου: Ψηφιακές δεξιότητες, 5G, ψηφιοποίηση επιχειρήσεων, ψηφιακό κράτος», για να καταλήξει: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει πίσω. Η ώρα είναι τώρα».



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volvo Car Hellas, κ. Νίκος Γιαννουσάς, αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης να προσελκύσει επενδύσεις στις υποδομές, είπε: «Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό που πρέπει να βελτιωθεί είναι το πλαίσιο για τα υβριδικά οχήματα, κάτι το οποίο θα βοηθήσει και την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης».

Στην ερώτηση για το τι θα ζητούσε ένας εκπρόσωπος μιας εταιρείας αυτοκινήτων από την κυβέρνηση, ώστε να μπορέσουν και οι εταιρείες να αναπτύξουν περαιτέρω την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα, ο κ. Γιαννουσάς ανέφερε: «Το επενδυτικό κλίμα έχει βελτιωθεί σημαντικά και σε αυτό έχει βοηθήσει πολύ και το ταλέντο του Έλληνα. Θα θέλαμε να συνεχίσει η κυβέρνηση τα έως σήμερα σωστά βήματα, στηρίζοντας την αγορά του καινούριου αυτοκινήτου και τη βελτίωση των όρων ασφάλειας και ελέγχου των ΚΤΕΟ».



Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Ριχάρδος Λαμπίρης, αναφέρθηκε στο πώς δημιουργείται υπεραξία μέσω των ιδιωτικοποιήσεων, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του ΟΤΕ ως μιας από τις πιο επιτυχημένες ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα και πώς αυτή διαχέεται πέραν των οικονομικών μεγεθών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το σύνολο του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας του ΤΑΙΠΕΔ έχει απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία, την κοινωνία και την επενδυτική κοινότητα».

Ακολούθως, ο κ. Λαμπίρης περιέγραψε πως εξελίσσεται το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων αυτή την περίοδο και τι οφέλη έχουμε να προσδοκούμε, τονίζοντας: «Είναι χρέος μας να προσαρμοζόμαστε δυναμικά και να επιλύουμε τις επιπλέον δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της πανδημίας, ώστε να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας και να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας τη χώρα».



Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της OTIS Greece & Cyprus, κ. Παναγιώτης Ζήκος, έδωσε τη δική του οπτική γωνία ως προς το ποιες είναι οι υποδομές που θα πρέπει να έχουμε, ώστε να έρθουν οι ξένες επενδύσεις πιο γρήγορα στη χώρα, λέγοντας: «Έργα υποδομών που σιγά σιγά «ξεπαγώνουν» και αναμένεται να δώσουν τεράστια δυναμική στον κατασκευαστικό κλάδο και στο σύνολο της οικονομίας - το Ελληνικό, η νέα γραμμή του μετρό, ο εμβληματικός πύργος του Πειραιά-, έργα με μεγάλο όγκο που θα δώσουν ώθηση σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αλλά και άυλες υποδομές σε εκπαιδευτικά προγράμματα και κύκλους σπουδών προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της νέας τάξης πραγμάτων, που θα βοηθήσουν τους νέους να βρουν διεξόδους σε τεχνικά επαγγέλματα απαραίτητα για τη σωστή εκτέλεση και εκμετάλλευση των επενδύσεων σε έργα υποδομών».



Ο κ. Ζήκος κατέληξε, αναφερόμενος στο πόσο σημαντική είναι η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού και σε ποιο βαθμό μπορεί η πολιτεία να βοηθήσει σε αυτήν την προσπάθεια, λέγοντας: «Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες που επενδύσαμε και υλοποιήσαμε σε υποδομή blockchain, ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα έξυπνων συμβολαίων (smart contracts), που θα δώσει στους πελάτες μας ένα διαφανές, αδιάβλητο, απομακρυσμένο σύστημα παρακολούθησης του εξοπλισμού τους. Για να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, για να τολμήσουν όλοι τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, από το κράτος αναμένεται επιβράβευση, κίνητρα και ανταποδοτικά οφέλη».



