Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Αποδοτικότητα στην περίοδο της τεχνολογικής αναταραχής

Για τη νέα πραγματικότητα στις οικονομικές υπηρεσίες συζήτησε πάνελ του 8ου Οικονομικού Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς μεταξύ 26 και 29 Απριλίου. Την εκδήλωση «Responding to the New Reality in Financial Services: Efficiency & Effectiveness in The World of Technological Disruption, Inflation & Volatility» συντόνισε ο κ. Βασίλης Αντωνιάδης Managing Director & Senior Partner, Financial Institutions Regional Leader BCG, ο οποίος και τόνισε πως «ο τραπεζικός κλάδος είναι σημαντικός για την οικονομία, είναι το οξυγόνο που χρειαζόμαστε. Ακούμε ευκαιρίες, να ακούμε και να καταλαβαίνουμε και τις ανάγκες του καταναλωτή».