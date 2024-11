Από αριστερά: Luis Blancas, Senior Transport and Logistics Specialist for Europe and Central Asia, The World Bank, Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ & Εθνικής Επιτροπής Logistics, Γιώργος Κρεμλής, Πρόεδρος, Circular Economy & Climate Change Institute of the EPLO