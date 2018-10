Η αποκάλυψη αυτή των New York Times έρχεται, πάντως, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει γέφυρες με τη Ρωσία, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει ταξίδι στη Μόσχα και συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ρεπορτάζ των New York Times εμπλέκει τον Ιβάν Σαββίδη στις ρωσικές προσπάθειες για υπονόμευση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

