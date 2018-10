«Η ελληνική κυβέρνηση ουδέποτε έχει λάβει τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα των NYT», υπογραμμίζουν κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου, με αφορμή δημοσίευμα των New York Times στο οποίο γίνεται λόγος για αποδεδειγμένο ρόλο του Ιβάν Σαββίδη στην υπονόμευση της Συμφωνίας των Πρεσπών και το δημοψήφισμα στα Σκόπια.

