Ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται σε απόσπασμα της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στους Financial Times , στο οποίος αναφέρει πως «θα βάλει τέλος στη "διαπλοκή" πολιτικών παραγόντων με πλούσιους επιχειρηματίες που αγοράζουν μιντιακούς ομίλους και ποδοσφαιρικά σωματεία και τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία για να τύχουν πολιτικής εύνοιας».

More in this category: