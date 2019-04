"Η οικοδόμηση του νέου Δρόμου του Μεταξιού αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα παγκόσμια διακυβεύματα του μέλλοντος" και "η Ελλάδα έχει έναν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσει σε αυτή την προσπάθεια", τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας, σήμερα το πρωί, στη στρογγυλή τράπεζα ηγετών, με θέμα "Ενίσχυση της Συνδεσιμότητας για την εξεύρεση νέων μορφών ανάπτυξης", που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου φόρουμ υψηλού επιπέδου της Πρωτοβουλίας για τον σύγχρονο "Δρόμο του Μεταξιού" (Belt and Road Initiative), που διεξάγεται στην Κίνα.

More in this category: