Το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τη μείωση του αριθμού των self test για την είσοδο στα σχολεία.

«Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας ότι από τη Δευτέρα 17 Μάη θα απαιτείται ένα και όχι δυο self tests για την είσοδο στα σχολεία, είναι απαράδεκτη. Ήδη σε τέσσερις μέρες λειτουργίας των σχολείων έχουν κλείσει σχεδόν 100 σχολεία και εκατοντάδες τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Η κυβέρνηση που δεν πήρε άλλα ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού και την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων, διαφήμιζε ότι με μόνο όπλο τα δυο self tests την εβδομάδα, τα κρούσματα θα εντοπίζονται. Αποδεικνύεται τελικά ότι και αυτό το όπλο λογαριάζεται ως κόστος και μειώνεται!» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιο του «για την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να μειώσει τον αριθμό των δωρεάν self test για τους μαθητές και τους εργαζόμενους των σχολείων».

«Η ευθύνη είναι αποκλειστικά της κυβέρνησης για ό,τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα! Να πάρει πίσω την απαράδεκτη και επικίνδυνη απόφαση!» τονίζει, καταλήγοντας το σχόλιο του κόμματος.