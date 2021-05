Με την εν λόγω NAVTEX, που εκδόθηκε από τον ωκεανογραφικό σταθμό της Αττάλειας, το τουρκικό ναυτικό δεσμεύει μία μικρή περιοχή μόλις 12 μίλια ανατολικά της Ρόδου, για ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Η άσκηση θα διεξαχθεί στις 25 Μαΐου.

Δείτε τη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0417/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 20-05-2021 20:15)

TURNHOS N/W : 0417/21

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISES, ON 25 MAY 21 FROM 0700Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

36 13.00 N - 028 27.00 E

36 13.00 N - 028 32.00 E

36 19.00 N - 028 32.00 E

36 19.00 N - 028 27.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z MAY 21.