Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο γίνεται πιο σύγχρονο, καινοτόμο κι εξωστρεφές και ανοίγει τις πόρτες του σε φοιτητές απ΄ όλο τον κόσμο μέσω της δημιουργίας διεθνών προγραμμάτων σπουδών σε ένα ευρύ φάσμα επιστημών.

Φορέας για τη διεθνοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αποτελεί πλέον στρατηγικό στόχο της Ελληνικής Πολιτείας, είναι η δράση Study in Greece (SiG) που άρχισε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2015 και από το Μαίο του 2021 με την πλήρη υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αναπτύσσει μια δυναμική και πολυσχιδή δραστηριότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Βασικοί στόχοι της Study in Greece είναι η προσέλκυση ξένων φοιτητών, ερευνητών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην Ελλάδα, η διεθνής προβολή των Ελληνικών Πανεπιστημίων, η δικτύωση Ελλήνων ακαδημαϊκών και επιστημόνων με συναδέλφους τους από το εξωτερικό και η ενημέρωση του διεθνούς κοινού σχετικά με τον ελληνικό ακαδημαϊκό κόσμο.

Η φράση που αντανακλά τον τρόπο λειτουργίας της SiG είναι “διεθνοποίηση μέσω καινοτομίας” και στο πνεύμα αυτό χρησιμοποιεί τις πιο προηγμένες και σύγχρονες τεχνολογίες, που βασίζονται στα διεθνή πρότυπα. Η δικτυακή πύλη της Study in Greece https://studyingreece. edu.gr/, «μιλάει» επτά γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, κιν έζικα, αραβικά, ρωσικά, ινδικά -Hindi- και φυσικά ελληνικά) και συγκεντρώνει το σύνολο της πληροφορίας που αφορά σε προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις και διεθνείς διακρίσεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Επιπλέον, παρέχ ει πρακτικές πληροφορίες και συμβουλές για την ακαδημαϊκή και καθημερινή ζωή στην Ελλάδα. Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί πληροφοριακά συστήματα και ψηφιακά εργαλεία όπως το MatSiG το οποίο διευκολύνει τη διεθνή δικτύωση και προωθεί την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ Ελλήνων και ξένων ακαδημαϊκών, και η Study in Greece Virtual Fair η οποία συνιστά έναν σύγχρονο κι έξυπνο τρόπο διεθνούς προβολής των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Επίσης, μέσω της συμμετοχής της σε μία σειρά Διεθνών Εκθέσεων για την Ανώτατη Εκπαίδευση – International Education Fairs και διοργανώνοντας roadshows και παρουσιάσεις σε διάφορες χώρες, σε συνεργασία με τις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές, η Study in Greece εκπροσωπεί τα Ελληνικά Πανεπιστήμια διεθνώς και συστήνει τον ελληνικό ακαδημαϊκό κόσμο στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον. H συνεργασία της SiG με διεθνείς δημοσιογραφικούς ομίλους – Times Higher Education, University World News, Educations.com, L’Etudia nt για την πραγματοποίηση διεθνών εκστρατειών προώθησης των Ελληνικών Πανεπιστημίων, είναι ένα ακόμα πεδίο δράσης του φορέα για τη γνωριμία των Ελληνικών Πανεπιστημίων με το διεθνές κοινό και την παγκόσμια αναγνώρισή τους.

Η σύνδεση της εκπαίδευσης με τον πολιτισμό αποτελεί ακόμα μία προτεραιότητα της Study in Greece. Υπό αυτό το πρίσμα, η δράση υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διαρκείας – Short-term Courses τα οποία, συνδυάζοντας ακαδημαϊκά μαθήματα και πολιτιστικές δραστηριότητες, ευνοούν την ώσμωση μεταξύ Ελλήνων και ξένων ακαδημαϊκών και φοιτητών και συμβάλλουν καθοριστικά τόσο στη διεθνοποίηση των Ελληνικών ΑΕΙ όσο και στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της Ελλάδας. Δύο από αυτά που διοργανώθηκαν φέτος το καλοκαίρι είναι το Voyage into Greek Civilization Summer Program (Boston University – Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και το Human Rights Law, Policy and Practice: Britain Greece and the EU (Goldsmiths University, London UK – Χαροκόπειο-Πάντειο-Πανεπιστήμι ο Μακεδονίας).

Η Study in Greece συμμετέχει στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (περίπτερο 14 θέσ η 7).