Δυναμική παρουσία της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην AUSA 2022

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2022 τα εγκαίνια του Εθνικού Ελληνικού Περιπτέρου στην έκθεση στρατιωτικού υλικού «AUSA 2022» στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. H AUSA (Association of the US Army) Annual Meeting & Exhibition, πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο και αποτελεί τη σημαντικότερη έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών της αμυντικής βιομηχανίας στη Β. Αμερική.