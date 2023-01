Γεωργιάδης: Αναμένουμε νέο ρεκόρ επενδύσεων στην Ελλάδα το 2023

Στο Greek House Davos 2023 Annual Meeting με θέμα «Strategic Investments, demonstrating Resilience in times of Global Uncertainly, navigating the path ahead», βρέθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, όπου και μίλησε για την πορεία της Ελλάδας όσον αφορά στον επενδυτικό κλάδο.