Τσακίρης: Ευκαιρία να διαμορφώσουμε τους εργαζόμενους της επόμενης ημέρας

Η εναρκτήρια ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη στο συνέδριο του Economist με τίτλο: The new era for skills - Greece: The human dynamic in the new workplace and society: