Πιερρρακάκης: Στόχος να ψηφιοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου

Για τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια αναφορικά με την ψηφιακή μετάβαση της χώρας, αλλά και για τις στοχεύεις για το νέο Δημόσιο, μίλησε σήμερα (28/3), ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο συζήτησης που διοργανώνει σήμερα το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στο 4ου Greek economy: Looking into the future με θέμα «Ψηφιακή Μετάβαση και 4η βιομηχανική επανάσταση».