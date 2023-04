Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιστρέφει στις 26-29 Απριλίου, και όπως κάθε χρόνο, αφιερώνει ένα σημαντικό μέρος του περιεχομένου του στην υψηλή ανάλυση της παγκόσμιας γεωπολιτικής κατάστασης, της υψηλής διπλωματίας και των αλλαγών που συντελούνται στον κόσμο.

Πως διαμορφώνεται το παγκόσμιο γεωπολιτικό τοπίο μετά τη ρωσική εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία; Πως αλλάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές συμμαχίες, ο ανταγωνισμός της Δύσης με την Κίνα και τη Ρωσία, η ενεργειακή κρίση; Θα βγει η Ευρώπη πιο δυνατή από τη γεωπολιτική «στροφή» της Γερμανίας, το λεγόμενο «zeitenwende»; Θα εκπληρώσει η ήπειρός μας το γεωπολιτικό της πεπρωμένο, προβάλλοντας ως ένας φάρος σταθερότητας και ευημερίας εν μέσω ενός ταραγμένου γεωπολιτικού περιβάλλοντος; Και φυσικά, ποιός μπορεί να είναι ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Δυτικών Βαλκανίων, 100 χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης που διαμόρφωσε το σύγχρονο ελληνικό κράτος;

Επιβεβαιωμένοι ομιλητές σε αυτή την ενότητα του Φόρουμ είναι μερικοί από τους εμπειρότερους διπλωμάτες, υψηλόβαθμους αξιωματούχους και γεωστρατηγικούς αναλυτές από όλο τον κόσμο. Ξεχωρίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ Soltan bin Saad Al-Muraikhi, Βόρειας Μακεδονίας Bujar Osmani, Ελλάδας Νίκος Δένδιας, o Γερουσιαστής και Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Αμερικανικού Κογκρέσου Bob Menendez, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Alexander Stubb, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Jacek Czaputowicz, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας Ivan Korčok, η πρώην Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Annegret Kramp-Karrenbauer, η πρώην Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Catherine Ashton, o πρώην Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Carl Bildt, o πρώην Στρατηγός του αμερικανικού στρατού και πρώην διευθυντής της CIA David H. Petraeus καθώς και οι σύμβουλοι εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας του Καγκελάριου Σόλτζ Jens Plötner και του Προέδρου Μακρόν François Heisbourg. Θα συμμετάσχουν επίσης κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και αναλυτές όπως ο Πρόεδρος του αμερικανικού think tank Council on Foreign Relations Richard N. Haass, ο CEO και Αντιπρόεδρος του Munich Security Conference Benedikt Franke, η Διευθύντρια του οργανισμού Carnegie Europe Rosa Balfour και ο γεωστρατηγικός αναλυτής Robert D. Kaplan.

