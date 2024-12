Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνεχίζει τις ενέργειες αναβάθμισης της Ελληνικής Αστυνομίας, στην κατεύθυνση εκσυχρονισμού και εξέλιξής της, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή βέλτιστα πρότυπα, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.

Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της διαδικασίας είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης, καθώς και η αναμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., υιοθετώντας τις βέλτιστες ακαδημαϊκές πρακτικές.

Κοσμήτωρ της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας ορίστηκε, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννη Οικονόμου, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού, Αντιστράτηγου Λάζαρου Μαυρόπουλου, ο Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Κωνσταντίνος Λάβδας.

Ο κ. Λάβδας, μέσα από την τεράστια εμπειρία που έχει αποκομίσει από τη μακρά ακαδημαϊκή του καριέρα, από τη θέση του Κοσμήτορα θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αναβάθμισης και εκσυχρονισμού της Σχολής, στο πλαίσιο των διεθνών προτύπων.

Σύντομο Βιογραφικό

Κωνσταντίνος Λάβδας

Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε πολιτική επιστήμη και διεθνείς σχέσεις στην Ελλάδα, τη Βρετανία (LSE, Manchester) και τις ΗΠΑ (MIT). Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Senior Research Fellow στo London School of Economics (LSE), Καθηγητής στην Έδρα Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στο Fletcher School of Law and Diplomacy του Πανεπιστημίου Tufts της Βοστώνης, Κοσμήτορας και Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμβουλος και μέλος Δ.Σ. οργανισμών και ιδρυμάτων.

Συγγραφέας βιβλίων, άρθρων σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ. European Journal of Political Research, West European Politics, Journal of Political and MilitarySociology, κ.α.) και κεφαλαίων σε διεθνείς συλλογικούς τόμους στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά στα πεδία της συγκριτικής ευρωπαϊκής πολιτικής, της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας, των ευρωατλαντικών σχέσεων και της εφαρμοσμένης πολιτικής θεωρίας. Έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε πλήθος ευρωπαϊκών και ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων και έχει διατελέσει κριτής (referee) σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά πολιτικής επιστήμης και ευρωπαϊκών σπουδών (Political Studies, Governance, Journal of European Integration, European Journal of Political Theory, Ethnic and Racial Studies, κ.α.).

Υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός και απολύθηκε ως Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού. Έχει συστηματική συμβολή επί πολλά χρόνια στα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ, σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής, ευρωπαϊκών θεμάτων και διεθνών σχέσεων.

