Γεννήθηκε στην Αμερική με καταγωγή από αριστοκρατική οικογένεια της Βοστώνης. Σε ηλικία 25 ετών εγκαταστάθηκε στην Αγγλία. Το 1927 ασπάστηκε την Αγγλικανική θρησκεία και αποκήρυξε την αμερικανική του υπηκοότητα.

Έγινε γνωστός με το ποίημά του The Love Song of J. Alfred Prufrock (1915). Ακολούθησαν έργα που θεωρούνται αριστουργήματα The Waste Land («Έρημη Χώρα», 1922), The Hollow Men («Οι Κούφιοι Άνθρωποι», 1925), Four Quartets («Τέσσερα κουαρτέτα», 1943).

Διαβάστε περισσότερα στο penna.gr

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr