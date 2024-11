Οι δικές μας προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, πάρτι και εκθέσεις, που δεν θέλετε με τίποτα να χάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο (27-28 Απριλίου).

Μουσικές παραστάσεις-Συναυλίες-Πάρτι

1. Ο Sivert Hoyem στο Floyd

Ο Sivert Hoyem έρχεται στην Ελλάδα για δύο συναυλίες που υπόσχεται να είναι από τις πιο προσωπικές, πιο οικείες, πιο ζεστές των τελευταίων ετών. Μετά από 8 ολόκληρα χρόνια – τόσα έχουν περάσει από τις τελευταίες του εμφανίσεις του Sivert Hoyem σε club show τον Απρίλιο του ’16 – έρχεται μαζί με την μπάντα του, για δύο μοναδικές εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μαζί του φέρνει τα τραγούδια που οι φίλοι του έχουν αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια, Sleepwalking Man, Theaving Heart, Moon Landing, Give it a Whirl, κομμάτια όπως τα Aim For The Heart, Two Green Feathers από τον τελευταίο του δίσκο, On an island, που κυκλοφόρησε στα τέλη του Ιανουαρίου και φυσικά πολλά τραγούδια των Madrugada.

Σάββατο 27/4 στις 22:00 (οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30)

45€

Floyd, Πειραιώς 117, Γκάζι

