Μετά το «Cunk on Earth», η Diane Morgan επιστρέφει ως Philomena Cunk στο mockumentary «Cunk on Life» για να…βρει το νόημα της ζωής, παρέα με τους ειδικούς.

Σας λέει κάτι το όνομα Philomena Cunk; Πρόκειται για την γνωστή Βρετανίδα δημοσιογράφο…όχι, εντάξει! Είναι το alter ego της κωμικού Diane Morgan, μια υποτιθέμενη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ντοκιμαντέρ, ρόλο που η Morgan υπηρετεί εδώ και δέκα χρόνια. Έχοντας ήδη δύο ολόδικές της σειρές -το «Cunk on Britain» (2018) και το «Cunk on Earth» (2022)- όλες δημιούργημα του Charlie Brooker («Black Mirror»), φέτος, επιστρέφει με ένα special μίας ώρας και δέκα λεπτών με τίτλο «Cunk on Life» σε σκηνοθεσία Al Campbell, το οποίο είναι διαθέσιμο στο Netflix.

Περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr