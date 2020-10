Νέα πρόεδρος του IFAPP η Δρ. Βαρβάρα Μπαρούτσου

Η Δρ. Βαρβάρα Μπαρούτσου, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.), εκλέχθηκε ως President Elect στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Φαρμακευτικής Ιατρικής (International Federation of Associations of Pharmaceutical Medicine, IFAPP) για το διάστημα 2020-2022. Η Δρ. Μπαρούτσου αναδείχθηκε παμψηφεί για τη θέση της Προέδρου από την Ολομέλεια της IFAPP την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020 και θα αναλάβει τα καθήκοντά της τον Ιούνιο του 2022.

Η Δρ. Βαρβάρα Μπαρούτσου είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με ειδίκευση στην Εσωτερική Παθολογία και διδακτορική διατριβή στην Παθοφυσιολογία του Αναπνευστικού Συστήματος, καθώς και Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο Ερευνητικό Εργαστήριο της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής ΝΝΘΑ -ΕΚΠΑ. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Οικονομικά της Υγείας από το Stockholm School of Economics και δίπλωμα European Market Access (EMAUD) από το University Claude Bernard Lyon. επίσης διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην κλινική έρευνα (PhI-IV) με τη συμμετοχή της σε περισσότερα από 200 διεθνή προγράμματα με θεσμική δραστηριότητα σε ιατρικές επιστημονικές εταιρείες, ευρωπαϊκά fore και προσφάτως, ως μέλος του Core Faculty of European Forum for Good Clinical Practice (EFGCP).

Έχει διανύσει μακρά θητεία ως Ιατρικός και Επιστημονικός Διευθυντής (Chief Scientific Officer) στην Φαρμακευτική Βιομηχανία (εταιρείες ΜSD, Abbott, Sanofi, Novartis), αλλά και σε επιτελικές θέσεις στον τομέα Medical Affairs & Clinical Development στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, συμμετέχει ως εισηγήτρια σε μεταπτυχιακά προγράμματα των Ιατρικών Σχολών ΕΚΠΑ, Κρήτης και Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και σε postgraduate certification courses του American College of Greece, Deree & Tufts University.

Με αφορμή την εκλογή αυτή η Δρ Μπαρούτσου δήλωσε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση και μεγάλη ευθύνη που επιλέχτηκα από την IFAPP για να αναλάβω το αξίωμα της Προέδρου. Δεσμεύομαι να συνεχίσω το έργο των προηγούμενων προέδρων, να συνεργασθώ στενά με τη διεθνή και την ελληνική κοινότητα και να καταβάλω κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της φαρμακευτικής ιατρικής και κλινικής έρευνας, όπως και το επαγγελματικό ήθος των εξειδικευμένων επιστημόνων του τομέα, για να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες της νέας εποχής αποτελεσματικά προς το όφελος των ασθενών».