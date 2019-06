Social media:38% των χρηστών θα τα εγκατέλειπαν αν διασφάλιζαν ιδιωτικότητα

H πρόσφατη έκθεση της Kaspersky ‘The true value of digital privacy: are consumers selling themselves short?’ αποκάλυψε ότι τέσσερις στους δέκα (38%) καταναλωτές θα διέγραφαν τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης τους αν αυτό τους διασφάλιζε ότι τα δεδομένα τους θα παραμείνουν ιδιωτικά για το υπόλοιπο της ζωής τους. Οι φόβοι που σχετίζονται με την προστασία της ψηφιακής ιδιωτικότητας έχουν προκαλέσει στους καταναλωτές περισσότερο άγχος σε σχέση με τη χρήση και τη διανομή των προσωπικών τους πληροφοριών στο διαδίκτυο. Η έρευνα τονίζει το πως και το γιατί οι προσωπικές πληροφορίες των καταναλωτών γίνονται απίστευτα σημαντικές για τους ίδιους.