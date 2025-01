Με αύξηση τζίρου 45% σε ετήσια βάση (year on year) «τρέχει» το 2023 η Kaspersky στην Ελλάδα, ανεβάζοντας τον αριθμό των εταιρικών πελατών κατά 50% εντός της φετινής χρήσης. Πρόκειται για περίπου 2.500 χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν νέο συνεργάτη για την εταιρεία ψηφιακής ασφάλειας. Η εντυπωσιακή ανάπτυξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο πρόγραμμα επιδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για τα έργα ψηφιακής ασφάλειας, με την Kaspersky να έχει «πιάσει» τον ετήσιο στόχο ήδη από τον Ιούλιο.

Όπως δήλωσε ο Territory Channel Manager της εταιρείας σε Ελλάδα και Κύπρο, κ. Βασίλης Βλάχος, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης, «φέτος είχαμε την πολυτέλεια να κοιτάξουμε πιο μακροπρόθεσμα», ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι επιτεύχθηκαν νωρίς οι στόχοι του 2023. Όσο για τη νέα χρονιά, στόχος της Kaspersky είναι να παρουσιάσει μία πιο σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρότερες επιδόσεις στο «κομμάτι» των πελατών.

Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, μεγάλο στοίχημα για την Kaspersky το 2024 αποτελεί το industrial cybersecurity (βιομηχανική κυβερνοασφάλεια). «Πρόκειται για έναν τελείως διαφορετικό κόσμο από ένα απλό antivirus για εταιρείες», τόνισε και εξήγησε πως το εν λόγω μοντέλο βασίζεται σε customised (προσαρμοσμένες - εξατομικευμένες) λύσεις. Το industrial cybersecurity «είναι high margin για τον συνεργάτη», σημείωσε, ενώ αναφερόμενος στο κόστος, είπε ότι «σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση με το υψηλό κόστος σε περίπτωση που χρειαστεί να σταματήσει ο πελάτης την παραγωγική του διαδικασία έστω για μια μέρα».

Χρήση της τεχνητής νοημοσύνης… εν κρυπτώ

Παρουσιάζοντας ευρωπαϊκή έρευνα της Kaspersky με ελληνική συμμετοχή και θέμα την generative τεχνητή νοημοσύνη (GenAI), το 92% των ερωτηθέντων επιβεβαίωσε ότι τα εργαλεία GenAI (π.χ. το ChatGPT) χρησιμοποιούνται με κάποιον τρόπο στην εταιρεία τους τελευταίους 9 μήνες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως η πλειοψηφία (37%) παραδέχεται ότι η λειτουργία της AI σε διάφορους τομείς γίνεται στο παρασκήνιο (in stealth). «Δεν το φωνάζουν ότι χρησιμοποιούν AI», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βλάχος.

Αναφορικά με τη χρήση της GenAI εντός εταιρείας, 33% των διοικητικών στελεχών το χρησιμοποιούν και οι ίδιοι, οπότε δεν εμποδίζουν τους εργαζομένους τους να το κάνουν. Σχετικά με τις εργασίες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την εφαρμογή της GenAI, το 50% των στελεχών έδωσε προτεραιότητα στις απαιτητικές για τους εργαζόμενους εργασίες, το 41% στις απαιτητικές εργασίες που εκτελούν οι ίδιοι, το 52% είπε ότι θα φανεί χρήσιμο στην άμβλυνση του χάσματος δεξιοτήτων, ενώ ένα 15% μίλησε για αντικατάσταση εργαζομένων από την τεχνητή νοημοσύνη.

Το 54% πιστεύει ότι η GenAI θα αποτελέσει μια «επανάσταση» στον τομέα της τεχνολογίας, όπως ακριβώς συνέβη και με τη μηχανή αναζήτησης της Google. Το 15% θεωρεί ότι θα είναι ένα άλλο Threads, δηλαδή μια απειλή για το status quo σε πρώτη φάση, αλλά θα «ξεφουσκώσει» απότομα μεσοπρόθεσμα. Το 24% πιστεύει ότι θα είναι ένα άλλο metaverse, δηλαδή μια πρόσκαιρη επιτυχία.

Ο ανθρώπινος παράγοντας πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις

Σύμφωνα με άλλη πρόσφατη παγκόσμια έρευνα, που διεξήχθη σε 19 χώρες (δε συμμετείχε η Ελλάδα), το 64% των περιστατικών κυβερνοεπίθεσης το 2023 οφειλόταν στον ανθρώπινο παράγοντα (human factor). Το 75% του δείγματος είπε ότι ήταν πολύ σοβαρό περιστατικό (π.χ. διαρροή εμπιστευτικού περιεχομένου). Το 20% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησε ότι δέχθηκε μία κυβερνοεπίθεση την τελευταία διετία, το 50% από δύο μέχρι πέντε επιθέσεις, ενώ το 10% έκανε λόγο για πάνω από έξι περιστατικά κατά το ίδιο διάστημα.

Το 26% των περιστατικών έγινε από ηθελημένη - εσκεμμένη παραβίαση των εταιρικών πολιτικών ασφαλείας, σε σύγκριση με το 30% που προκλήθηκε από επιθέσεις hacking και 38% που οφειλόταν σε μη εσκεμμένο ανθρώπινο λάθος. Μάλιστα, όπως αποτυπώνεται στην έρευνα, το μη εσκεμμένο λάθος γίνεται περίπου με τον ίδιο ρυθμό είτε από επαγγελματία IT είτε όχι. Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή όσον αφορά το μη εσκεμμένο ανθρώπινο λάθος έχει ως εξής: 14% υπεύθυνος ασφαλείας (senior IT), 15% άλλος επαγγελματίας πληροφορικής, 16% συνάδελφοι εκτός IT.

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Βλάχος επισήμανε πως οι εταιρείες «προσπάθησαν να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες, να αφαιρέσουν ως ένα βαθμό την ανθρώπινη παρέμβαση και επένδυσαν στη συνεχή εκπαίδευση πάνω στο cybersecurity». Σύμφωνα με άλλα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Kaspersky, εντοπίζονται 411 χιλιάδες νέες απειλές καθημερινά το 2023 από 400 χιλιάδες το 2022 (νέοι ιοί που ανιχνεύονται από τους σένσορες της Kaspersky), με το συνολικό αριθμό να ξεπερνά τα 125 εκατ. ετησίως. Το λογισμικό των Windows ήταν ο στόχος του 88% των κακόβουλων αρχείων, παρατηρήθηκε διπλασιασμός των backdoor απειλών, ενώ παράλληλα σημειώθηκε αύξηση 53% στην ανίχνευση κακόβουλων αρχείων συγκεκριμένων τύπων.

Αριστοτέλης Παππάς

