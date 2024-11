To 7th InvestGR Forum 2024: Charting the Future για τις ξένες επενδύσεις θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουλίου 2024, στο Φουαγιέ Τεχνών του Ωδείου Αθηνών.

Το InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece οργανώνεται από την Public Affairs and Networks, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, και πραγματεύεται αποκλειστικώς το θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.



Στρατηγικοί Χορηγοί του InvestGR Forum είναι οι εταιρείες ΕΥ Ελλάδος και JTI Hellas.



Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα πρώτα ευρήματα της έρευνας της ΕΥ, «Attractiveness Survey Ελλάδα 2024», με θέμα την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.



Θα υπάρχουν, επίσης, πάνελ συζήτησης πάνω στα σημαντικότερα πεδία ενδιαφέροντος για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα, καθώς και ομιλίες και συζητήσεις με σημαντικά πολιτικά στελέχη, πανεπιστημιακούς και ειδικούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.



Ο ιδρυτής του InvestGR Forum, Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Με μια κυβέρνηση που, τον Ιούλιο 2024, θα εισέρχεται στον δεύτερο χρόνο της θητείας της, με τις ευρωεκλογές που θα έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές του Ιουνίου, με τις εντάσεις και τις αβεβαιότητες στον διεθνή περίγυρο, αλλά και παράλληλα με βάση ορισμένα θετικά νέα, όπως η καλύτερη ιστορικά επίδοση ως προς τον αριθμό των ξένων άμεσων επενδύσεων και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, υπάρχει ευλόγως η ανάγκη «χαρτογράφησης του μέλλοντος» ως προς το πώς θα μπορέσει η χώρα να πετύχει την επιστροφή της στην «κανονικότητα», προσελκύοντας ακόμη περισσότερες και ποιοτικότερες ξένες επενδύσεις. Σε αυτή την προοπτική ανάπτυξης νηφάλιας δημόσιας συζήτησης, δίνουμε ραντεβού στο 7th InvestGR Forum 2024: Charting the Future, τον προσεχή Ιούλιο».

