Ο χαρακτήρας σχετίζεται µε την κοινωνία και την άποψή µας για τη ζωή µέσα στην κοινωνία.

Ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσµα της διαµάχης µεταξύ της προσωπικής επιθυµίας και του κοινωνικού αισθήµατος. Έίναι η δράση και η κίνηση του ανθρώπου. Ο καλός χαρακτήρας γέρνει προς το κοινωνικό ενδιαφέρον. Τα περισσότερα ψυχικά προβλήµατα έχουν σαν βάση τον εγωκεντρισµό και το ιδιωτικό συµφέρον. Το τι µας αρέσει στη ζωή έχει να κάνει µε το τι µας κάνει να αισθανόµαστε σηµαντικοί και ανώτεροι και όταν νιώθουµε ότι δεν τα καταφέρνουµε αισθανόµαστε µειονεξία και ανεπάρκεια. Το ενδιαφέρον µας δηλαδή περιορίζεται σε εµάς, στον εαυτό µας. Όλοι στη ζωή θέλουµε να µη νιώθουµε µειονεξία, δηλαδή να ανήκουµε σε µία ισότιµη οµάδα και θέλουµε να έχουµε αυτοπεποίθηση που σηµαίνει αισιοδοξία για τη ζωή. Πολλές φορές έχουµε δυσκολία να βρούµε θετικά για εµάς, γιατί νοµίζουµε ότι πρέπει να κάνουµε θεϊκά πράγµατα για να αξίζουµε και µε αυτό τον τρόπο να µας αρέσει ο εαυτός µας. Χαιρόµαστε µόνο όταν καταφέρνουµε κάτι δύσκολο ή ακατόρθωτο αλλά δεν συνειδητοποιούµε ότι πίσω από κάθε λάθος µας κάτι δεν ξέρουµε ή κάτι ξέρουµε λάθος –δεν είναι θέµα ανικανότητας που νοµίζουµε.

Η θρησκεία μας, επίσης μας θέλει ταπεινούς και δυστυχείς γιατί αυτοί θα πάνε στον παράδεισο διακηρύσσουν οι ιερείς. Κανείς δεν γεννιέται μισώντας ένα άλλο άτομο λόγω του χρώματος του δέρματός του, ή της καταγωγής του, ή της θρησκείας του. Οι άνθρωποι μαθαίνουν να μισούν και αν μπορούν να μάθουν να μισούν, μπορούν να μάθουν και να αγαπούν, γιατί η αγάπη έρχεται πιο φυσικά στην ανθρώπινη καρδιά από το αντίθετό της. Οι αυτάρκεις άνθρωποι αγαπάνε τους άλλους γιατί δεν έχουν την ανάγκη να τους προσφέρει κανείς και έτσι δεν ταλαιπωρούν τους άλλους και δεν τους επιβαρύνουν. Όταν δεν νοιάζομαι για τους άλλους νιώθω μόνος, ενώ όταν υπάρχει αγάπη και κατανόηση όλα λύνονται. Μόνο το να μην αγαπάω δεν αντέχεται. Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν τόσο ο άνθρωπος να διορθώνει τον εαυτό του αλλά μας ενδιαφέρει να μάθει να αγαπάει. Αν δεν αγαπάς, ό,τι μάθεις το χρησιμοποιείς για κυριαρχία πάνω στους άλλους και γίνεσαι δυσάρεστος. Από την άλλη πλευρά, καθένας µπορεί να είναι µεγάλος, γιατί ο καθένας µπορεί να προσφέρει. Δεν χρειάζεται να έχεις ένα πτυχίο κολεγίου για να προσφέρεις. Χρειάζεται µόνο µια καρδιά γεµάτη χάρη. Μια ψυχή που είναι γεµάτη από αγάπη. Η καρδιά είναι ο αυτοκράτορας και συνεργάζεται με το μυαλό. Μην κάνουµε λοιπόν µικρά όνειρα γιατί τα µεγάλα όνειρα έχουν τη δύναµη να κινούν τις καρδιές.

Η µεγάλη ηγεσία έχει σχέση µε τις ανθρώπινες εµπειρίες και όχι τις διαδικασίες. Η ηγεσία δεν σχετίζεται τόσο πολύ µε την τεχνική και τις µεθόδους, αλλά µε το άνοιγµα της καρδιάς. Δεν είναι µία φόρµουλα ή ένα πρόγραµµα, είναι µια ανθρώπινη δραστηριότητα που προέρχεται από την καρδιά και λαµβάνει υπόψη τις καρδιές των άλλων.

When you do things from your soul you feel a river of joy moving in you.

«It’s impossible. » said pride, «It’s risky. » said experience, «It’s pointless. » said reason, «GIVE IT A TRY. » whispered the heart.!