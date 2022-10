« Treat employees like they make a difference and they will». Jim Goodnight – CEO,SAS

Αν δεν σκέφτεστε τους άλλους και δεν κάνετε κάτι γι’ αυτούς, θα χάσετε µία από τις µεγαλύτερες πηγές ευτυχίας. Να θυμάστε ότι δεν υπάρχει ευτυχία στην κατοχή ή στην απόκτηση πραγμάτων, αλλά μόνο στην προσφορά. Ό,τι έχουμε κάνει για τον εαυτό μας και μόνο, πεθαίνει μαζί μας· ό,τι έχουμε κάνει για τους άλλους και τον κόσμο παραμένει αθάνατο. Η προσφορά μας ελευθερώνει από την οικεία επικράτεια των προσωπικών μας αναγκών, ανοίγοντας το μυαλό μας στους ανεξήγητους κόσμους των αναγκών των άλλων. Αυτός που δεν µπορεί να δώσει τίποτα, δεν µπορεί ούτε να αισθανθεί τίποτα. Απλώστε το χέρι. Μοιραστείτε. Χαµογελάστε. Αγκαλιάστε. Στην επικοινωνία το πιο σημαντικό είναι να ακούσουμε τι δεν λέγεται. Faith moves mountains, love transforms hearts.

Η ευτυχία είναι ένα άρωµα που δεν µπορείτε να ρίχνετε στους άλλους χωρίς να πέσουν µερικές σταγόνες και στον εαυτό σας. Δεν είναι για σας. Είναι γι’ αυτούς. Είναι σαν να δανειστείτε βραχυπρόθεσμα από αυτούς και να τους δανείσετε μακροπρόθεσμα. Αυτός που έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε στη δική του εποχή για τους άλλους, ζει για πάντα. Είναι μια στάση ζωής και όχι μια ρουτίνα. Ένας Educator διδάσκει τους εργαζόµενους. Ένας Educarer θα αγγίξει τους εργαζόµενους. Οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για το πόσα γνωρίζουμε, ώσπου να βεβαιωθούν για το πόσο νοιαζόμαστε. Έποµένως, αποφύγετε τις συγκρούσεις και αγκαλιάστε την εγκαρδιότητα. Θα βρείτε καθώς κοιτάτε πίσω στη ζωή σας, ότι οι στιγµές που έχετε ζήσει αληθινά, είναι οι στιγµές που έχετε κάνει πράγµατα στο πνεύµα της αγάπης. Η υψηλότερη απόδειξη της αρετής, είναι να διαθέτεις απεριόριστη εξουσία χωρίς να την καταχράσαι.

«We must teach our children:

To smell the Earth - To taste the rain -

To touch the wind -To see things grow –

To hear the sun rise and night fall –

To care», John Cleal.

Αυτός είναι ο τρόπος για να πραγµατοποιήσουµε τα όνειρά µας. Έτσι, πολλά από τα όνειρά µας φαίνονται αδύνατα, στη συνέχεια απίθανα και κατόπιν αναπόφευκτα. Έτσι ξεκινά ο χορός της εναισθησίας για τους άλλους ανθρώπους. Για να χειριστείτε τον εαυτό σας, χρησιµοποιήστε το κεφάλι σας· για να χειριστείτε τους άλλους, χρησιµοποιήστε την καρδιά σας.

Η φιλοσοφία ζωής µας λοιπόν θα πρέπει να είναι: Είμαι ένας τυχοδιώκτης, ο οποίος ψάχνει για θησαυρούς στις καρδιές των άλλων.