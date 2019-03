Βάσει της εμπειρίας της στο «ανδροκρατούμενο» περιβάλλον της πληροφορικής, η Μυλαίδη Στούμπου, πληροφόρησε το κοινό της εκδήλωσης ότι «από τις 1 000 γυναίκες που σπουδάζουν, 26 μόνο επιλέγουν την επιστήμη και την τεχνολογία και 6 (!) μόνο μπαίνουν στον συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Εάν τα κορίτσια που ξεκινούσαν τις σπουδές τους στον χώρο της Πληροφορικής δεν τα παρατούσαν, τότε θα καλύπταμε τις κενές θέσεις στον χώρο της Τεχνολογίας και το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν κατά Ευρώ 16,2 δις μεγαλύτερο». Περιγράφοντας τη δική της πορεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Regional Director, One Commercial Partner, CEE Multi-Country της Microsoft διευκρίνισε ότι «επειδή υπάρχουν εταιρείες όπως η KPMG και η Microsoft, με συνειδητές επιλογές όσον αφορά το diversity & inclusion, δεν σημαίνει ότι έπαυσαν να υπάρχουν διακρίσεις και πρέπει να μιλάμε πλέον ανοιχτά για αυτό».

Επίτιμες καλεσμένες, αλλά και συντονίστριες της εκδήλωσης ήταν οι αλπινίστριες Βανέσα Αρχοντίδου και Χριστίνα Φλαμπούρη, οι οποίες, μέσω της πρωτοβουλίας “A woman can be” και με τη στήριξη της KPMG ξεκινούν σε ένα μήνα την κατάκτηση της κορυφής του Έβερεστ.

