Περίπου πενήντα Έλληνες – ανώτερα στελέχη που εργάζονται σε μεγάλες εταιρείες, σε σημαντικές χώρες του Κόσμου συναντήθηκαν σήμερα (23/11) στην Αθήνα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στη 2η Διάσκεψη THE GREEKS ARE BACK, και κατέθεσαν δημιουργικές και καινοτόμες προτάσεις προς την πολιτεία για το πώς μπορεί να προσελκύσει η Ελλάδα περισσότερες ξένες επενδύσεις.

Στη 2η Διάσκεψη THE GREEKS ARE BACK μίλησαν ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος της Enterprise Greece, κ. Ιωάννης Σμυρλής, και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ενώ απηύθυναν χαιρετισμούς δύο διακεκριμένοι Έλληνες του εξωτερικού στον χώρο του επιχειρείν, ο κ. Κίμων Αγγελίδης, Chairman FMTC, και ο κ. Στάθης Τζικάκης, CEO της Sitecore.

Στο Α’ Μέρος της Ολομέλειας και με συντονιστή τον κ. Θοδωρή Γεωργακόπουλο, Διευθυντή Περιεχομένου της διαΝΕΟσις, συζητήθηκε κατά πόσο έχει αλλάξει η εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού στα κεντρικά γραφεία των εταιρειών των στελεχών στο εξωτερικό σε σχέση με το 2021.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες συνεδρίασαν σε Ομάδες Εργασίας και συζήτησαν τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις με μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες στα εξής πεδία: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία, Ταμείο Ανάκαμψης, Νέα Οικονομία, Αποτελεσματικό Κράτος, Real Estate και Υγεία.

Στο Β’ Μέρος της Ολομέλειας και αφού η κα Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών της διαΝΕΟσις, παρουσίασε το ερευνητικό έργο του Οργανισμού, οι συντονιστές των έξι Ομάδων Εργασίας παρουσίασαν τις προτάσεις της κάθε Ομάδας Εργασίας, τις οποίες σχολίασε ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξης Πατέλης.

Οι προτάσεις αυτές θα συμπεριληφθούν σε ένα κείμενο υπό τον τίτλο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - 2022», το οποίο θα σταλεί τις επόμενες ημέρες στην Κυβέρνηση, τα κόμματα, τη Βουλή των Ελλήνων, σε φορείς, ΜΜΕ κ.λπ.

Ο ιδρυτής της πρωτοβουλίας THE GREEKS ARE BACK και διευθύνων σύμβουλος της Public Affairs and Networks, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Ο ελληνισμός του εξωτερικού, διαδραμάτισε καθοριστικούς ρόλους σε σημαντικά ορόσημα της Ιστορίας μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη εθνικών στόχων και στη θεσμική και αναπτυξιακή ολοκλήρωση της Ελλάδας, σε ένα απρόσμενο, για πολλούς, success story. Τηρουμένων, φυσικά, των αναλογιών, οι Έλληνες που ζουν και εργάζονται σε μεγάλες εταιρείες στο εξωτερικό δίνουν σήμερα το δικό τους «παρών», με όπλα αυτή τη φορά, τις γνώσεις, τις εμπειρίες και, βέβαια, τη διαρκή και αφειδώλευτη αγάπη των Ελλήνων όπου γης και σε όλες τις ιστορικές περιόδους για την πατρίδα. Η πρωτοβουλία THE GREEKS ARE BACK εξελίσσεται σε «θεσμό», για αυτό και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την 3η Διάσκεψη, τον Νοέμβριο 2023».

Η 2η Διάσκεψη THE GREEKS ARE BACK υποστηρίζεται από τη διαΝΕΟσις και την Enterprise Greece ως Στρατηγικούς Χορηγούς, τις εταιρείες Polygreen, Performance Technologies, Accenture, JTI, CPA Law/KPMG, AbbVie ως Χορηγούς, τις εταιρείες The Coca-Cola Company και Eurobank ως Υποστηρικτές, καθώς και την AEGEAN ως Χορηγό Αερομεταφορών.