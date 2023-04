Η εξωστρέφεια, που αποτελεί μονόδρομο για τις επιχειρήσεις στη χώρα μας, βρέθηκε στο επίκεντρο της διοργάνωσης Greek Exports Forum & Awards, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή (21/4). Στο τρίτο πάνελ της διοργάνωσης, με τίτλο «Εξάγουμε καινοτομία και υψηλή τεχνολογία: Η δυναμική των clusters και οι κλάδοι αιχμής (πράσινη ενέργεια, φαρμακοβιομηχανία, ναυτιλία, διαστημική τεχνολογία, πληροφορική κ.ά.)» τέθηκαν επί τάπητος ενδιαφέροντα ζητήματα σχετικά με κομβικούς τομείς για την ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της HEMEXPO (η Ένωση που αντιπροσωπεύει τους Έλληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού), Ελένη Πολυχρονοπούλου, οι εξαγωγές αποτελούν λέξη «κλειδί» που άλλαξε τον ρου της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Όπως εξήγησε, κάθε επιχείρηση είναι απαραίτητο να καινοτομεί και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και συνέχισε λέγοντας ότι μέχρι πρόσφατα στηριζόμασταν στην εγχώρια αγορά και δεν είχαμε έρθει αντιμέτωποι με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Ωστόσο, δεν είχαμε άλλη επιλογή πέρα από την εξωστρέφεια, τόνισε.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με την κα. Πολυχρονοπούλου, έχει ένα σοβαρό πλεονέκτημα «που είναι οι Έλληνες εφοπλιστές», ενώ σημείωσε πως η χώρα διεκδικεί επί ίσοις όροις ένα μερίδιο στην παγκόσμια αγορά ναυτιλιακού εξοπλισμού και μάλιστα υπό αντίξοες συνθήκες. Η διευθύντρια επιχειρηματικής ανάπτυξης στην εταιρεία ERMA FIRST ανέφερε επίσης ότι «η εξωστρέφεια είναι μια σοβαρή επένδυση», πως η συνέπεια είναι πάρα πολύ σημαντική στη ναυτιλία και πως έχουμε κάνει brand name το Made in Greece. «Είναι θέμα επιβίωσης για τον κλάδο να έχει καινοτομία και εξωστρέφεια», τόνισε χαρακτηριστικά και σε άλλο σημείο της ομιλίας της πρόσθεσε ότι «η καινοτομία είναι “μοχλός” για να αποκτήσουμε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς».

Μεσοβέζικες λύσεις

Το γεγονός ότι «πολλοί Έλληνες πλοιοκτήτες δεν είναι ευχαριστημένοι με την αλλαγή στα καύσιμα», που αποφάσισε η Δύση, ανέδειξε στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Advent Technologies, Δρ. Βασίλης Γρηγορίου. Εκτίμησε πως στην αρχή θα έρθουν μεσοβέζικες λύσεις (π.χ. διπλά καύσιμα), εξηγώντας βέβαια πως «η Ελλάδα είναι μια χώρα πρωτοπόρα στη ναυτιλία και στο εμπορικό, αλλά και στο τεχνολογικό κομμάτι», ενώ για τους Έλληνες εφοπλιστές είπε ότι είναι «οι πιο πρωτοπόροι και πιο ανοιχτόμυαλοι».

«Η ναυτιλία πρωτοπορεί και επιθυμία μας είναι να δημιουργήσουμε μια καινούρια κατάσταση για να πάμε στο επόμενο βήμα. Έτσι η αναλογία 96% των μικρών επιχειρήσεων και 4% των μεγάλων πρέπει να αλλάξει», επισήμανε. «Η Ελλάδα έχει όλες τις βάσεις για να γίνει μια εντελώς διαφορετική χώρα την επόμενη 20ετία» εκτίμησε ο κ. Γρηγορίου. «Ωστόσο, είμαστε αρκετά εσωστρεφείς για να κάνουμε το επόμενο βήμα. Κάνουμε τρία “βήματα” μπροστά και δύο “βήματα” πίσω», παρατήρησε, αναδεικνύοντας την αυτοκαταστροφική τάση του «να μην ξέρουμε τι μας ξημερώνει».

Ο CEO της Advent Technologies ανέφερε πως αποτελεί πολιτική απόφαση ο ευρωπαϊκός νότος να κατασκευάζει, συμπληρώνοντας ότι «στο μέλλον κανένας δεν θα κοιτά το κατασκευαστικό κόστος. Θα μετράμε περισσότερο το operating cost». «Δεν έχουμε την αυτοπεποίθηση που θα έπρεπε να έχουμε στην τεχνολογία», τόνισε εκφράζοντας παράλληλα την άποψη πως δεν υπάρχει η απαραίτητη κυβερνητική υποστήριξη στον βαθμό που θα έπρεπε.

Διάστημα και ναυτιλία

Αναφερόμενος στο «κομμάτι» της εξωστρέφειας για τον κλάδο της διαστημικής τεχνολογίας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), Αθανάσιος Πότσης, είπε ότι «στον δικό μας κλάδο έπρεπε να ξεκινήσουμε φτιάχνοντας προϊόντα, που θα ήταν πιστοποιημένα για να λειτουργούν στο διάστημα. Αυτό δεν ήταν ένα εύκολο έργο, καθώς απαιτούνταν μια καλά οργανωμένη υποδομή, κατάλληλες επενδύσεις για την σχεδίαση και την πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και εν συνεχεία έπρεπε να περάσουμε στο trademark». Όπως εξήγησε, «έπρεπε να ξεκινήσουμε από το μηδέν με πολύ χαμηλό προφίλ. Σήμερα έχουμε 48 μικρομεσαίες υγιείς επιχειρήσεις γιατί έφτιαξαν ποιοτικά προϊόντα με 100% εξαγωγικό προσανατολισμό».

Ο κ. Πότσης εξήγησε ότι το μεγάλο βήμα στον κλάδο έγινε όταν «το διάστημα πέρασε από το επίπεδο των κυβερνήσεων στο επίπεδο της αγοράς. Οι ιδιώτες χρησιμοποιούν τη διαστημική τεχνολογία με πολύ έξυπνο τρόπο. Ανοίγεται μια μεγάλη εμπορική αγορά που μετράται σε 8 δισ. ευρώ μόνο στην Ευρώπη και 200 δισ. ευρώ παγκοσμίως». Στη συνέχεια, σημείωσε ότι «επειδή η διαστημική τεχνολογία δεν είναι παραδοσιακός κλάδος στην Ελλάδα, χρειαζόταν να έχουμε αποδείξεις, δυναμικό background, success cases και είμαστε πλέον ώριμοι για να πάμε στο επόμενο βήμα».

Ο πρόεδρος της ΕΒΙΔΙΤΕ έκανε λόγο για ένα space cluster, που συνδέει δύο κόσμους, της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής έρευνας, οι οποίοι πλέον συνεργάζονται. «Δημιουργούμε εθνικά προγράμματα για να πετύχουμε το blending των δύο αυτών κόσμων», τόνισε. Τέλος, ανέφερε ότι «για μας η ναυτιλία είναι στρατηγικός τομέας, όπως και η νέα γενιά πλοίων που εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες», προσθέτοντας στο ίδιο μήκος κύματος ότι πρώτη προτεραιότητα για συνέργειες αποτελεί ο κλάδος της ναυτιλίας, ενώ δεύτερος τομέας - προτεραιότητα είναι η άμυνα και ασφάλεια.

Στην παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ε. Ν., Γιώργος Ξηραδάκης, ανέφερε ότι «το διάστημα ασχολείται με το τι θα κάνει η ναυτιλία στα επόμενα βήματα». Παράλληλα, σημείωσε πως η διαστημική τεχνολογία έχει ως στόχο να κάνει τις ναυτιλιακές μεταφορές 1) ασφαλέστερες, 2) με όσο το δυνατόν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και 3) επικερδέστερες. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «η δυναμική του χρήματος της ναυτιλίας είναι αυτή που επενδύει στις ιδέες» και πως η χώρα μας «ξέρει να χρηματοδοτεί τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Αριστοτέλης Παππάς

