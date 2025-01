ManpowerGroup: Η βιώσιμη απασχόληση κλειδί για παγκόσμιες προκλήσεις

Ο όμιλος ManpowerGroup δημοσίευσε πρόσφατα την έκθεση ESG 2023-2024— Working to Change the World: Creating Global Impact, One Job at a Time. Η τέταρτη ετήσια έκθεση περιγράφει λεπτομερώς την εξέλιξη που έχει επιτύχει ο όμιλος στους στρατηγικούς πυλώνες ESG για τον Πλανήτη, τον Άνθρωπο και την Ευημερία και τις Αρχές Διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις πρωτοβουλίες αναβάθμισης δεξιοτήτων, τις διευρυμένες δεσμεύσεις για την προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού για την «πράσινη» μετάβαση και την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον εξηλεκτρισμό του στόλου αυτοκινήτων.