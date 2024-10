Ο Όμιλος EPSILON NET συμμετέχει για 2η φορά στην Διεθνή Έκθεση Καινοτομίας και Τεχνολογίας BEYOND που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως 27 Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη.

H BEYOND αποτελεί σημείο συνάντησης των καινοτόμων εταιριών, αλλά και τεχνολογιών αιχμής, φιλοδοξώντας να γίνει η κορυφαία διοργάνωση του είδους της στη ΝA Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Στόχος της είναι να προάγει τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων και να ενισχύσει την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και επιχειρηματικών ευκαιριών. Με κεντρικό θέμα UNLOCKING POTENTIAL: The Age of AI, στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης και οι τρόποι με τους οποίους μεταμορφώνει κάθε πτυχή της ζωής μας.

O Όμιλος EPSILON NET συμμετέχει διαχρονικά σε πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν το σύγχρονο επιχειρείν και αναδεικνύουν την επανάσταση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελλάδα. Στο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | STAND B16, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το πλούσιο portfolio σύγχρονων ψηφιακών λύσεων για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου που οδηγούν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, καλύπτοντας τις εξειδικευμένες ανάγκες τους.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, κορυφαία στελέχη του Ομίλου, θα συμμετέχουν σε ειδικές παρουσιάσεις και workshops, αναλύοντας φλέγοντα θέματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο και παρουσιάζοντας τις all-in-one λύσεις της Epsilon Net

Σάββατο, 27/4, 12:00 - 13.00 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι αλλαγές, οι κίνδυνοι, οι λύσεις

Βασίλης Πρασσάς, Γενικός Διευθυντής EPSILON HR | Stage, Περίπτερο 15

Σάββατο, 27/4, 14:00 - 15:00 - EPSILON ALL in ONE: To μέλλον των ψηφιακών συναλλαγών

Μαρία Χρυσοβιτσιώτη, Senior Consultant Epsilon Singular Logic & Χρήστος Χρυσοστομίδης, PM Office Director Epsilon Singular Logic | Stage, Περίπτερο 15

Περισσότερες πληροφορίες για την Έκθεση στο link

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr