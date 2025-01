Ulrich Adam: Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα επιτυχίας στην υπεύθυνη κατανάλωση

Στις συνέργειες που χτίζει ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών σε διεθνές και τοπικό επίπεδο στο πεδίο της υπεύθυνης κατανάλωσης αναφέρθηκε ο Ulrich Adam, γενικός διευθυντής του ευρωπαϊκού φορέα εκπροσώπησης των παραγωγών αλκοολούχων ποτών, του spiritsEUROPE, σε συζήτηση με θέμα «Leveraging Partnerships To Amplify The Benefits Of Good Nutrition In Public Health» η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum την Τετάρτη, 10/4.