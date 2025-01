Στη σημασία της θέσπισης και εφαρμογής ισχυρών δομών εταιρικής διακυβέρνησης ως μέσου για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας μίας επιχείρησης αναφέρθηκε κατά την τοποθέτησή του στο Delphi Economic Forum, ο Chief Commercial Banking της Alpha Bank, Τηλέμαχος Γεωργάκης.

Συμμετέχοντας στο πάνελ "Responsible Leadership: The importance of corporate governance in sustainable development and investment opportunities", ο κ. Γεωργάκης περιέγραψε τις πρωτοβουλίες που έλαβε η Τράπεζα ήδη από το 1994, οπότε και υιοθέτησε τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, «επιδιώκοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους Μετόχους, τη Διοίκηση και τους Υπαλλήλους της».

Κατά την τοποθέτησή του, ο Chief Commercial Banking της Τράπεζας απαρίθμησε μία σειρά μέτρων που έλαβε η Alpha Bank προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική της διακυβέρνηση, πετυχαίνοντας σήμερα να έχει το υψηλότερο ποσοστό εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στο Διοικητικό της Συμβούλιο (39%) και υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας των μελών του (62%). Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, μάλιστα, στις δομές ελέγχου και άμυνας καθώς και στις πρακτικές αξιολόγησης που θέσπισε η Τράπεζα για να ενισχύσει τη διαφάνεια αλλά και την αποτελεσματικότητα του Ομίλου.

Πολυεπίπεδοι ελεγκτικοί μηχανισμοί για τις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις

Ως «την παρακαταθήκη της Alpha Bank για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία» χαρακτήρισε ο κ. Γεωργάκης τη χορήγηση €3 δισ. σε βιώσιμες χρηματοδοτήσεις που προβλέπει ο 6ος πυλώνας του Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της συντονίστριας του πάνελ.

Σε ό,τι αφορά στην ελεγκτική διαδικασία που ακολουθείται για να χαρακτηριστεί μία επένδυση βιώσιμη, ο Chief Commercial Banking της Alpha Bank τόνισε ότι αυτή γίνεται σε δύο επίπεδα: πρώτον ελέγχεται κατά πόσο η επιχείρηση τηρεί τα κριτήρια ESG και σε δεύτερο στάδιο αξιολογείται η επένδυση. Σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο που εφαρμόζεται για την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου, ο κ. Γεωργάκης τόνισε ότι αυτό έχει πιστοποιηθεί από τον διεθνή οργανισμό ISS Corporate. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι για την καλύτερη εφαρμογή αυτού του πλαισίου η Τράπεζα έχει φροντίσει να εκπαιδεύσει όλα τα στελέχη της που ασχολούνται με βιώσιμες χρηματοδοτήσεις.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Γεωργάκης και στον χρόνο που χρειάζεται για να εγκριθεί από την Τράπεζα ένα επιχειρηματικό σχέδιο, επισημαίνοντας ότι «η ελεγκτική διαδικασία μπορεί να πάρει από 2 εβδομάδες έως 2 μήνες». Καθοριστικοί παράγοντες για την ταχύτητα με την οποία θα εγκριθεί ένα σχέδιο αποτελούν αφενός η προετοιμασία που έχει κάνει η επιχείρηση και αφετέρου η πολυπλοκότητα του έργου, πρόσθεσε.

