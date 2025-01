Παύλος Μυλωνάς, CEO, National Bank of Greece

Με τα οφέλη της αποταμίευσης και τον τρόπο που μπορούν οι πολίτες να επενδύσουν τις οικονομίες τους ασχολήθηκε τη συζήτηση με θέμα «Διασφαλίζοντας το μέλλον μέσω του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού» στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Mario Nava, Γενικός Διευθυντής της DG RΕFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στάθηκε στην ανάγκη ο ιδιωτικός τομέας να δημιουργεί προϊόντα εύκολα στην κατανόηση, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση των πολιτών. «Αν θες να απευθυνθείς στους ανθρώπους, η πιο φιλόδοξη προσέγγιση είναι να το κάνεις με εξειδικευμένο τρόπο, καθώς οι ανάγκες ενός πιανίστα, για παράδειγμα, δεν είναι ίδιες με εκείνες ενός μικρού επιχειρηματία», είπε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα ότι δεν πρέπει να αποταμιεύουμε αυτό που μένει μετά τη δαπάνη, αλλά να ξοδεύουμε αυτό που μένει μετά την αποταμίευση, έστειλε ο κ. Carmine di Noia, Director for Financial and Enterprise Affairs OECD, ενώ αναφέρθηκε και στον διαφορετικό βαθμό εξοικείωσης του κόσμου ακόμα και στη χρήση καρτών. Σημείωσε, μάλιστα, ότι τα χρηματοοικονομικά θέματα πρέπει να διδάσκονται στο σχολείο, επισημαίνοντας ότι, όταν οι νέοι εκτίθενται σε πληροφορίες, δείχνουν ενδιαφέρον.

«Αν θέλουμε να μιλήσουμε για αύξηση συμμετοχής στις χρηματοοικονομικές αγορές, οι επενδυτές πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένοι», διεμήνυσε η κυρία Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ. Σημείωσε ότι η ευαισθητοποίηση είναι το κλειδί, ώστε να γίνει κατανοητή η έννοια των κεφαλαιαγορών από περισσότερους ανθρώπους, προκειμένου να αποφασίσουν ορθολογιστικά και να είναι λιγότερο ευάλωτοι. Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εκδώσει πάνω από 110 προειδοποιήσεις για απάτες ή παροχή υπηρεσιών από μη εγκεκριμένους φορείς, τονίζοντας ότι μετά την πανδημία η ψηφιοποίηση αυξήθηκε.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην πρωτοβουλία της Επιτροπής για υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με πανεπιστήμια για να οργανωθούν σεμινάρια με στόχο την ενημέρωση της νέας γενιάς για τη σημασία των κεφαλαιαγορών. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή είναι η δημιουργία podcast και βίντεο με σκοπό την προσέγγιση των νέων, ενώ ολοκληρώθηκε κι ένα φυλλάδιο με τίτλο «Μην επενδύεις με κλειστά μάτια» το οποίο θα δημοσιευθεί την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα ζητήσει βοήθεια από καθηγητή πανεπιστημίου στη σύνταξη ενός λεξικού με ορισμούς της κεφαλαιαγοράς και οδηγίες για να καταλάβουν τις έννοιες καλύτερα οι επενδυτές, ενώ προανήγγειλε μεγαλύτερες εκστρατείες σε συνδυασμό με τα κατά τόπους επιμελητήρια γιατί ενδεχομένως σε άλλες περιοχές οι άνθρωποι γνωρίζουν ακόμα λιγότερα πράγματα.

Από την πλευρά του, ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, επισήμανε ότι οι περισσότεροι Έλληνες έχουν τις οικονομίες τους σε απλούς λογαριασμούς ή σε ακίνητα και παραδέχθηκε τον σημαντικό ρόλο των τραπεζών στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό. «Δεν το κάναμε καλά μέχρι τώρα. Πρέπει να βελτιωθεί η δράση μας», είπε, συμπληρώνοντας ότι μεγάλο μέρος των πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα αφορούν πλέον ακριβώς αυτό το κομμάτι, ώστε να διδαχθούν οι άνθρωποι πώς να αποταμιεύουν.

Έκανε, επίσης, αναφορά στα χαμηλά ποσοστά ασφάλισης στη χώρα μας λόγω του «πατερναλιστικού ρόλου του κράτους που δεν υφίσταται πλέον» για να καταλήξει ότι είμαστε στο 1/5 του ευρωπαϊκού μέσου όρου. «Οι άνθρωποι δεν θα πάρουν τις συντάξεις που περίμεναν. Πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα», σημείωσε ο κ. Μυλωνάς.

Τη συζήτηση συντόνισε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, κ. Γιώργος Παγουλάτος.

