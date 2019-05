Το 5ο Posidonia Sea Tourism Forum διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Υποστηρίζεται από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, τη Διεθνή Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας CLIA Europe, την Ένωση Μεσογειακών Λιμένων Κρουαζιέρας (MEDCRUISE), την Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, την Ένωση Μαρίνων Ελλάδας, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, την Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων & Φορέων Ναυτιλίας και την Ομοσπονδία Συνδέσμων Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (fedHATTA). Χρυσός χορηγός είναι ο ΕΟΤ . Αργυροί Χορηγοί είναι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, η HEMEXPO και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Χάλκινοι Χορηγοί είναι η Air France - KLM, το Ακτίνα Travel Group, η Celestyal Cruises, η Global Ports Holding και η Intercruises Shoreside and Port Services. Υποστηρικτές είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η FBIS Security.

Σύμφωνα με την κα Elena Vlad, Director of Shorex Excursions, Product Development & Operations της Holland America Group, οι πιο ελκυστικοί προορισμοί για τις εταιρείες κρουαζιέρας είναι εκείνοι που προσφέρουν εμπορικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα σε ανταγωνιστικό κόστος.

Ο κ. Alexandros Fan, Product and Buying Corporate Shorex Excursions της MSC Cruises αναφέρθηκε στην αυξημένη ζήτηση για εκδρομές στεριάς ως ένα σημαντικό ζήτημα που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. «Η ανεπάρκεια σε αριθμό λεωφορείων και ξεναγών κατά τις περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης αποτελεί σημαντικό πρόβλημα και απαιτεί τη σύμπραξη και τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων ώστε να βρουν λύσεις για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου προϊόντος κρουαζιέρας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Και συνέχισε: «Χρειαζόμαστε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις καθώς και επάρκεια υποδομών για να εξυπηρετήσουμε τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια».

«Τα κρουαζιερόπλοια της Disney Cruises μπορούν να προσεγγίσουν μόνο έξι ελληνικά λιμάνια και αυτό είναι κρίμα», δήλωσε ο κ . Paul Britton, Manager, Marine Operations, Ports and Itinerary Planning της Disney Cruise Lines , η οποία επιστρέφει φέτος στην Ελλάδα με λιμάνια προσέγγισης στον Πειραιά, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και το Κατάκολο.

