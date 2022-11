Σε συνεχή ανοδική πορεία, το πεντάστερο ξενοδοχείο του ομίλου Γελασάκη La Mer Resort & Spa απέσπασε την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία Best Greek Design Resort λαμβάνοντας το χρυσό βραβείο για τον υψηλής αισθητικής σχεδιασμό του.

To La Mer Resort & Spa που βρίσκεται στον Καβρό Χανίων, εκτός από τη χρυσή διάκριση, απέσπασε και τέσσερα ασημένια βραβεία. Best Greek Honeymoon Resort, για τη μοναδική φιλοξενία που προσφέρει στους νεόνυμφους, Best Greek View Resort για την εκπληκτική του θέα στα Λευκά Όρη και το Κρητικό Πέλαγος, Best Greek Green Resort για την περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία του και Best Greek Hotel Spa για τον υπέροχο, άριστα διαμορφωμένο χώρο του spa.

Τα βραβεία παρέλαβε ο κύριος Αντώνης Γελασάκης, CEO Travel & Hospitality Divisions του Ομίλου Γελασάκη, που μεταξύ άλλων έχει υπό την «ομπρέλα» του το πολυβραβευμένο πεντάστερο ξενοδοχείο, με τη σύζυγό του κυρία Κατερίνα Καστρινάκη σε λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

«Συνεχίζουμε την προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την παροχή στους επισκέπτες μας υψηλής στάθμης τουριστικές περιουσίες, έχοντας πάντα ως βασικό γνώμονα δράσης τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής αειφορίας. Άλλωστε τουρισμός για μας σημαίνει σεβασμός στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, απόδοση αξίας στην τοπική κοινωνία μέσα από την ανάπτυξη τοπικών αλυσίδων αξίας», τόνισε ο κ. Γελασάκης.

Από την πλευρά της η Κατερίνα Καστρινάκη δίνοντας έμφαση στη σημασία της αρχιτεκτονικής για την διασφάλιση της βιωσιμότητας του τουριστικού προϊόντος σημείωσε:«Δίνουμε έμφαση στην αρχιτεκτονική σχεδίαση, το πάντρεμα με το μοναδικό κρητικό τοπίο, αλλά και τη διαμόρφωση χώρων που λειτουργούν αρμονικά διασφαλίζοντας μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες μας».

Υπενθυμίζεται ότι το La Mer Resort & Spa ακολουθώντας πιστά τις αρχές βιωσιμότητας, είναι μια υψηλής στάθμης μονάδα που προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία σε όσους που αναζητούν υψηλού επιπέδου ταξιδιωτικές εμπειρίες. Δίνοντας έμφαση στον πολιτισμό και τις αναφορές στην τοπική γαστρονομία και βέβαια στις αρχές της περιβαλλοντικής αειφορίας, είναι ένα «adults only» πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο που χαρακτηρίζεται από το σύγχρονο και πρωτότυπο σχεδιασμό του. Διαθέτει 76 δωμάτια, 24 από τα οποία έχουν υπαίθρια τζακούζι, μια εκπληκτική πισίνα γλυκού νερού και ένα υπερσύγχρονο κέντρο spa, με εσωτερική πισίνα. Το Resort διαθέτει ακόμη pool bar και à la carte εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα.

Επιπλέον, το La Mer Resort & Spa φιλοξενεί συνεδριακό τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αφού διαθέτει αίθουσες και υποδομές για συνέδρια και εκδηλώσεις από 25 ως 220 άτομα, ανάλογα τις ανάγκες.

Το La Mer Resort & Spa βραβεύεται κάθε χρόνο με «Blue Flag» και «Green Key» και οι κάτοχοι ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων μπορούν μέσω της έξυπνης εφαρμογής Protergia Charge App να φορτίζουν τα οχήματά τους στο parking του ξενοδοχείου.

Σημειώνεται ότι τα Greek Hospitality Awards, ένας θεσμός - επιβράβευση της ελληνικής φιλοξενίας, πραγματοποιήθηκαν για 8η συνεχή χρονιά από την Ethos Events, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ε.Ο.Τ.

